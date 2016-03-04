14:58, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Rusya TÃ¼rkiye'den ithalat yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±yor





Rusya'nÄ±n TÃ¼rk sebzelerine ithalat yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik kararÄ±nÄ±n gelecek hafta aÃ§Ä±klanmasÄ± bekleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya TarÄ±m ÃœrÃ¼nleri Denetim Dairesi (Rosselkhoznadzor) BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aleksey Alekseenko, TÃ¼rk sebzelerine ithalat yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik kararÄ±n, gelecek hafta aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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