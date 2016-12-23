Fransa'da soykırımı inkar suçunun kapsamı genişletilebilir

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Fransa Parlamentosu’nda kabul edilen, “soykırımı inkar suçunun” kapsamının genişletilmesine yönelik yasa değişikliğine ilişkin yapılan oylamalarda önemli sayıda parlamenterin düzenleme aleyhinde oy kullanması ve düzenlemenin az bir oy farkıyla kabul edilmesinin konu hakkında bir mutabakatın bulunmadığını gösterdiğini bildirdi.
Müftüoğlu, konuya ilişkin soruya cevabında, “soykırımı inkar suçunun” kapsamının genişletilmesine yönelik bu değişikliğin, bakanlık tarafından daha önce konuyla ilgili yapılan açıklamalarda da işaret edildiği üzere, ifade özgürlüğünün hukuka aykırı şekilde sınırlanması riskini doğurabileceğini vurguladı.
Söz konusu düzenleme hakkında çok sayıda Fransız parlamenter ve hukukçunun da ceza mevzuatına yenilik getirmediği ve ceza hukukuyla bağdaşmayan muğlak unsurlar içerdiği görüşünde olduğunu ifade eden Müftüoğlu, şunları kaydetti:
"Nitekim, Fransız Parlamentosu’nda yapılan oylamalarda önemli sayıda parlamenterin düzenleme aleyhinde oy kullanması ve düzenlemenin az bir oy farkıyla kabul edilmesi, konu hakkında bir mutabakatın bulunmadığını göstermektedir.
Henüz yasalaşmamış olan bu düzenlemeyle ilgili olarak önümüzdeki dönemde işleyecek süreçleri de yakından takip edeceğiz."
Fransa parlamentosu, dün, "eşitlik ve vatandaşlık kanunu"nda değişiklikle "savaş, soykırım ve insanlık suçlarının inkarı ve sıradanlaştırılması" konusundaki cezanın kapsamının genişletilmesini onaylamıştı.
Öneriye, iktidardaki Sosyalist Parti (PS) büyük ölçüde destek verirken oylamaya katılım düşük düzeyde kalmıştı.
Kabul edilen değişiklik önerisi, Fransa mahkemeleri ve uluslararası mahkemelerin resmen tanıdığı insanlık suçları dışında "failleri tarafından tanınmayan" suçları inkar eden, küçümseyen ve sıradanlaştıranların bir yıla kadar hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası talebiyle yargılanmalarını öngörüyor.
Değişiklikte 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarına yönelik herhangi bir ifade olmamasına karşın, Senato'da yapılan oylama öncesi, yasanın, bu olayları "soykırım" olarak tanımamayı "nefret suçu" kapsamına sokarak, konuyla ilgili cezalandırmanın önünü açacağı iddia ediliyor.
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