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15:29, 23 AralÄ±k 2016 Cuma
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15:07, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

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ÃœÃ§ futbolcu hakkÄ±ndaki FETÃ– iddianamesi kabul edildi
ÃœÃ§ futbolcu hakkÄ±ndaki FETÃ– iddianamesi kabul edildi

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n "futbol yapÄ±lanmasÄ±na" yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, eski futbolcular Ä°smail Demiriz, Arif Erdem ve UÄŸur TÃ¼tÃ¼neker hakkÄ±nda " 7,5 yÄ±ldan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talebiyle hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n "futbol yapÄ±lanmasÄ±na" yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, eski futbolcular Ä°smail Demiriz, Arif Erdem ve UÄŸur TÃ¼tÃ¼neker hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruÅŸmanÄ±n 14 Åžubat'ta yapÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmetti



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