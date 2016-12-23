SÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda uyuÅŸturucu operasyonu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°psala SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda bir otomobilde 7 kilo 301 gram eroin ele geÃ§irildi.
Trakya GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Yunanistan'a Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapmak Ã¼zere Ä°psala SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±na gelen, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kimliÄŸi ve plakasÄ± belirtilmeyen otomobil, risk analizeleri kapsamÄ±nda x-ray taramasÄ±na sevk edildi.
Taramada, otomobilin yoÄŸunluk tespit edilen bÃ¶lÃ¼mleri narkotik dedektÃ¶r kÃ¶peÄŸi Cobalt yardÄ±mÄ±yla arandÄ±.
Aramada, aracÄ±n arka tamponuna gizlenmiÅŸ 7 kilo 301 gram eroin ele geÃ§irildi.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan sÃ¼rÃ¼cÃ¼, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece "uluslararasÄ± uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±" suÃ§undan tutuklandÄ±.
Ä°psala SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda bir otomobilin arka tamponuna gizlenmiÅŸ 7 kilo 301 gram eroin ele geÃ§irildi
FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n "futbol yapÄ±lanmasÄ±na" yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, eski futbolcular Ä°smail Demiriz, Arif Erdem ve UÄŸur TÃ¼tÃ¼neker hakkÄ±nda " 7,5 yÄ±ldan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talebiyle hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi
Rusya'nÄ±n TÃ¼rk sebzelerine ithalat yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik kararÄ±nÄ±n gelecek hafta aÃ§Ä±klanmasÄ± bekleniyor
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nca hazÄ±rlanan cuma hutbesinde, "Åžiddet ve terÃ¶rle kalplerimize korku salÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Bu zorluk zamanlarÄ±nda biz mÃ¼minlerin sakÄ±nmasÄ± gereken en bÃ¼yÃ¼k tehlike ise Ã¼midin kaybedilmesidir" ifadelerine yer verildi
Antalya'da PKK/KCK operasyonunda adliyeye sevk edilen 7 zanlÄ±dan 6'sÄ± tutuklandÄ±
ÅžanlÄ±urfa merkezli operasyonda aralarÄ±nda iÅŸadamÄ± ve doktorlarÄ±n da olduÄŸu 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÄ±ÅŸ turizminin Ã¶nemli merkezlerinden UludaÄŸ'da kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 117 santimetreye ulaÅŸtÄ±
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ Ã§ocuklarÄ±n istismarÄ±nÄ± ve ihmalini engellemek iÃ§in yeni odalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
AÄŸrÄ±'da cuma namazÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± bir araya gelen ve Vali IÅŸÄ±n'Ä±n da destek verdiÄŸi, Ã§eÅŸitli sivil toplum kuruluÅŸu temsilcilerinden ve vatandaÅŸlardan oluÅŸan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, terÃ¶rÃ¼ lanetlemek iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ baÅŸlattÄ±
Ayvansaray'da bekletilen tarihi Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n parÃ§alarÄ± kaldÄ±rÄ±larak tersaneye alÄ±ndÄ±
BaÅŸbakanlÄ±k SektÃ¶rel Ä°zleme ve DeÄŸerlendirme Biriminde yapÄ±lan FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 13 kiÅŸi hakkÄ±nda15 yÄ±l hapis cezasÄ± istendi
YÄ±ldÄ±z Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Murat Ãœlker, Ãœlker grubu iÃ§in "yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na mÄ± taÅŸÄ±yor" tarzÄ±nda kamu oyunda bazÄ± kesimlerin yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yanlÄ±ÅŸ algÄ± operasyonlarÄ±na karÅŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi suÃ§undan tutuklanan Halfeti Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Bayram'Ä±n yerine kaymakam Åžeref Albayrak vekaleten gÃ¶revlendirildi
Akif'in ÅŸiir Ã¼slubunu devam ettiren Ali Ulvi Kurucu TYB Ä°stanbul'daki Ã¶zel etkinlikle anÄ±lacak
Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, "Suriye'de ateÅŸkesi saÄŸlamaya hazÄ±rÄ±z" dedi.
Mardin'in Derik ilÃ§esinde sosyal medyada PKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 kiÅŸiden 2'si tutuklandÄ±.