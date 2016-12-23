15:18, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

SÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda uyuÅŸturucu operasyonu





Ä°psala SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda bir otomobilin arka tamponuna gizlenmiÅŸ 7 kilo 301 gram eroin ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°psala SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda bir otomobilde 7 kilo 301 gram eroin ele geÃ§irildi. Trakya GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Yunanistan'a Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapmak Ã¼zere Ä°psala SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±na gelen, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kimliÄŸi ve plakasÄ± belirtilmeyen otomobil, risk analizeleri kapsamÄ±nda x-ray taramasÄ±na sevk edildi. Taramada, otomobilin yoÄŸunluk tespit edilen bÃ¶lÃ¼mleri narkotik dedektÃ¶r kÃ¶peÄŸi Cobalt yardÄ±mÄ±yla arandÄ±. Aramada, aracÄ±n arka tamponuna gizlenmiÅŸ 7 kilo 301 gram eroin ele geÃ§irildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan sÃ¼rÃ¼cÃ¼, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece "uluslararasÄ± uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±" suÃ§undan tutuklandÄ±.

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