15:24, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Libya'da kaÃ§Ä±rÄ±lan uÃ§aÄŸa operasyon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±





Libya Afriqiyah HavayollarÄ±na ait uÃ§aÄŸÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± sonrasÄ± hava korsanlarÄ±nÄ±n uÃ§aÄŸÄ± patlamakla tehdit ettiÄŸi, uÃ§aÄŸÄ±n etrafÄ±nda Malta Ã¶zel kuvvetlerinin ve askerlerinin hazÄ±r beklediÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Libya'da iÃ§ hat seferi yaparken Malta'ya kaÃ§Ä±rÄ±lan Afriqiyah (Afrika) HavayollarÄ±na ait uÃ§aktaki iki hava korsanÄ±nÄ±n, uÃ§aÄŸÄ± patlatmakla tehdit ettiÄŸi iddia edildi. Malta'nÄ±n yÃ¼ksek tirajlÄ± gazetelerinden Malta Independent'in haberine gÃ¶re, yerel saatle 11.30 (TSÄ° 13.30) sularÄ±nda Luqa HavaalanÄ±na inen Airbus 320 tipi uÃ§aÄŸÄ± iki hava korsanÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±. Haberde korsanlarÄ±n, uÃ§aÄŸÄ± havaya uÃ§urma tehdidi savurduÄŸu belirtilirken, uÃ§aÄŸÄ±n etrafÄ±nda Malta Ã¶zel kuvvetlerinin ve askerlerinin hazÄ±r beklediÄŸi ifade edildi. Olayla ilgili ulusal gÃ¼venlik komitesini baÅŸbakanlÄ±kta acil toplayan Malta BaÅŸbakanÄ± Joseph Muscat, twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, uÃ§akta 1'i bebek, 28'i kadÄ±n, 82'si erkek olmak Ã¼zere 111 yolcu olduÄŸu bilgisini paylaÅŸtÄ±. Muscat, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin operasyonu koordine ettiÄŸini kaydetti. UluslararasÄ± basÄ±na yansÄ±yan haberlerde de hava korsanlarÄ±nÄ±n, Libya'nÄ±n devrik lideri Muammer Kaddafi yanlÄ±sÄ± olduÄŸu, Libya UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ±nÄ±n korsanlarla pazarlÄ±klarÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Malta UluslararasÄ± HavaalanÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da tÃ¼m acil durum ekiplerinin devrede olduÄŸu belirtildi. Bu arada, Malta Luqa HavaalanÄ±nda tÃ¼m uÃ§uÅŸlar iptal edilirken, buraya yapÄ±lan seferlerin baÅŸka havaalanlarÄ±na yÃ¶nlendirildiÄŸi bildirildi. Libya'nÄ±n Sebha kentinden sabah yerel saatle 10.10'da Trablus'a gitmek Ã¼zere havaalanan uÃ§ak, iÃ§indeki 111 yolcu ve 7 mÃ¼rettebatla yerel saatle 11.32'de Malta'nÄ±n Luqa HavaalanÄ±na iniÅŸ yapmÄ±ÅŸtÄ±. Â Â

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