GÃ¼ncelleme: 04:05, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

'Rahat uyku iÃ§in kafeine dikkat'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Moodist Psikiyatri ve NÃ¶roloji Hastanesi uzmanlarÄ±ndan PsikologÂ SÃ¼reyya KitapÃ§Ä±oÄŸlu, "Rahat uyuyabilmek iÃ§in Ã¶ncelikle kafein kullanÄ±mÄ±na dikkat etmeliyiz. Kafein beyni uyarÄ±r veÂ uykuya mÃ¼dahale eder. GÃ¼nlÃ¼k dÃ¼zenli kullanÄ±mlarda uyku problemlerine yol aÃ§ar. GÃ¼nlÃ¼k 200 miligramdan fazlasÄ± zararlÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Uykusuzluk sorunu ve Ã§Ã¶zÃ¼mlerine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapan KitapÃ§Ä±oÄŸlu, insomnia adÄ± verilenÂ uykusuzlukÂ sorununun, uykuya dalmakta veya uykuda kalmakta zorluk Ã§ekmekle gÃ¶rÃ¼len bir uyku bozukluÄŸu olarak tanÄ±mlanabileceÄŸini bildirdi.

Herkesin uykusuzluk problemi yaÅŸayabileceÄŸine iÅŸaret eden KitapÃ§Ä±oÄŸlu, yetiÅŸkinler, kadÄ±nlar, stres altÄ±ndaki insanlar, medikal/mental saÄŸlÄ±k problemi olan kiÅŸilerin bu durumla daha sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. KitapÃ§Ä±oÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Gece boyunca uyanÄ±yor ve tekrar uyuyamÄ±yor musunuz? YataÄŸa uzanÄ±yor ve gece boyunca yatakta dÃ¶nÃ¼yor musunuz? UyuyamayacaÄŸÄ±nÄ±z korkusuyla gece yataÄŸa gitmekten korkuyor musunuz? EÄŸer bu sorulara evet yanÄ±tÄ± veriyorsanÄ±z uykusuzluk problemine sahip olabilirsiniz.

UykusuzluÄŸun sebeplerinden ilki uyku engelleyici apne olabilir. DiÄŸer bir sebep ise huzursuz bacak sendromu. AyrÄ±ca depresyon, aÄŸrÄ± ve bazÄ± medikal problemler de uykusuzluÄŸa neden olabilmektedir."

RAHAT BÄ°R UYKU Ä°Ã‡Ä°N KAFEÄ°NE DÄ°KKAT

KitapÃ§Ä±oÄŸlu, "Rahat uyuyabilmek iÃ§in Ã¶ncelikle kafein kullanÄ±mÄ±na dikkat etmeliyiz. Kafein beyni uyarÄ±r ve uykuya mÃ¼dahale eder. GÃ¼nlÃ¼k dÃ¼zenli kullanÄ±mlarda uyku problemlerine yol aÃ§ar. GÃ¼nlÃ¼k 200 miligramdan fazlasÄ± zararlÄ±dÄ±r. Ä°kinci olarak yataÄŸa girmeden yarÄ±m saat Ã¶nce tÃ¼m elektronik aletleri kapatmaya Ã¶zen gÃ¶sterin. Son olarak odanÄ±zÄ± karanlÄ±k tutun ve oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± ayarlayÄ±n. Gerekirse gÃ¶z maskesi de kullanabilirsiniz." dedi.