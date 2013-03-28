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11:43, 25 Aralık 2016 Pazar
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Güncelleme: 02:00, 25 Aralık 2016 Pazar

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Ünlü futbolcu Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara destek
Ünlü futbolcu Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara destek

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'de forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suriye'de yaşanan savaştan etkilenen çocuklara destek mesajı gönderdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'de forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suriye'de yaşanan savaştan etkilenen çocuklara destek mesajı gönderdi.

Sosyal medya hesaplarından "Save the Children" adlı sivil toplum kuruluşu aracılığıyla bir video paylaşan Ronaldo, "Merhaba. Bu mesajım Suriye'deki çocuklar için. Çok fazla acı çektiğinizi biliyorum. Ben ünlü bir futbolcuyum ama gerçek kahramanlar sizlersiniz. Umudunuzu kaybetmeyin. Tüm dünya sizinle. Sizi önemsiyoruz. Yanınızdayım." ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun ayrıca, Suriye'deki aileler için yiyecek, giyecek ve tıbbi yardım malzemesi bağışında bulunacağı da belirtildi.



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