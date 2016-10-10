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12:27, 24 Aralık 2016 Cumartesi

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Amerikalılara göre, ABD'de 54 milyon Müslüman var
Amerikalılara göre, ABD'de 54 milyon Müslüman var

Yapılan bir ankete göre, Amerikalılar 3 milyon Müslüman'ın yaşadığı ülkede 54 milyon Müslüman olduğunu düşünüyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Amerika nüfusunu yüzde 1'ini Müslümanlar oluşturuyor. Yaklaşık 3 milyon civarında olduğu tahmin edilen Müslümanların sayısı Amerikalılara göre 54 milyon civarında.

Ipsos Mori tarafından yapılan bir ankete göre, Amerikan halkı ülkede 54 milyon Müslüman yaşadığını düşünüyor. Bu oran gerçek rakamlara göre yüzde 17 daha fazla.

Geçtiğimiz yıl yayılanan PEW raporuna göre, ABD'deki Müslüman nüfusunun özellikleri şöyle belirtilmişti:

"En iyi tahminimize göre, Müslümanlar ABD yetişkin nüfusunun sadece yüzde 1’inden daha azını oluşturmaktadır. 2014 yılında İngilizce ve İspanyolca olarak yapılan çalışmada, ABD nüfusunun sadece yüzde 9’u kendini Müslüman olarak tanımladı. İngilizcenin yanında Arapça, Farsça ve Urduca gerçekleştirilen araştırmalarda 1.8 milyon yetişkin ve her yaştan da 2.75 milyon Müslüman bulunuyordu. Bu anket aynı zamanda Müslüman nüfusun yüzde 63’ünün göçmen olduğunu tespit etmiştir. Bizim demografik çalışmalarımızdaki tahminlerde – hangi dinden olduğunu söylemek istemeyen insanlar dahil edilmemiş haliyle – 2050 yılına gelindiğinde Amerika’daki Müslüman nüfusu yüzde 2.1 ile ülkedeki en büyük ikinci din olan Yahudiliği geride bırakacak. Ve ABD’deki en büyük ikinci din grubu haline gelecek. Son zamanlarda Pew Araştırma Merkezi’nin raporunda green kart ile ikamet statüsünde bulunan Müslümanların oranı 1992 yılında yüzde 5 iken, 2012 yılında yüzde 10’a yükselmiş durumda. Bu yaklaşık 100 bin Müslümanı temsil etmektedir."

 



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