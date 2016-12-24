12:33, 24 Aralık 2016 Cumartesi

Endonezya'da sel 100 bin kişiyi evinden etti





Endonezya'da Batı Nusa Tenggara eyaletinde sel nedeniyle 100 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Endonezya'nın Batı Nusa Tenggara eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 100 binden fazla kişi evlerinden güvenli bölgelere tahliye edildi. Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Kurumundan (BNPB) yapılan açıklamada, dün şiddetini arttıran yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerin Batı Nusa Tenggara eyaletini etkisi altında aldığı bildirildi. Açıklamada, sel nedeniyle birçok evin sular altında kaldığı belirtilirken, evlerinde mahsur kalan 100 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi. Bölgedeki okullarda eğitime ara verildi. Eyaletteki 33 köyün şiddetli yağışlardan etkilendiği bildirildi.

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