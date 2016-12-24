Irak Diyala'da bomba yüklü araç saldırısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Irak'ın doğusundaki Diyala kentinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısında 1 sivilin öldüğü, 4'ünün yaralandığı bildirildi.
Olayın gerçekleştiği Halis İlçesi Emniyet Birimi Koordinatörü İhab Ali yaptığı açıklamada, bomba yüklü aracı kullanan intihar eylemcisinin, ilçenin doğu girişindeki kontrol noktasını hedef almak istediğini belirtti.
Güvenlik güçlerinin kontrol noktasına yaklaşmakta olan araçtan şüphelendiğini söyleyen Ali, "Güvenlik güçleri saldırıyı engellemek üzere harekete geçti. Ancak, intihar eylemcisi bunu fark ederek, kontrol noktasına ulaşmadan aracı patlattı."dedi.
Ali, patlama sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 4'ünün yaralandığını belirterek, emniyet güçlerinin ikinci bir saldırı ihtimaline karşı ilçenin tüm giriş ve çıkışlarını kapattığını aktardı.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
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