GÃ¼ncelleme: 01:02, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

Taksici ve servisÃ§ilerden 3 bin araÃ§la terÃ¶re tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Antalya'da taksici ve servisÃ§iler terÃ¶r olaylarÄ±na tepki iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 3 bin araÃ§la konvoy yaptÄ±.

Kepez ilÃ§esindeki Antalya ÅžofÃ¶rler ve Otomobilciler OdasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan taksici ve servisÃ§iler araÃ§larÄ±nÄ± bayraklarla donattÄ±. Daha sonra yola Ã§Ä±kan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler korna Ã§alarak KonyaaltÄ± Sahil Yolu'ndan ilerleyerek terÃ¶r protestosunu baÅŸlangÄ±Ã§ noktasÄ±nda tamamladÄ±.

Antalya ServisÃ§iler OdasÄ± BaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman Åžahin, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye Ã¼zerinde terÃ¶r oyunlarÄ± oynandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bizim baÅŸka Ã¼lkemiz yok sadece TÃ¼rkiye'miz var. Vatan iÃ§in Ã¶lÃ¼rÃ¼z, vatan iÃ§in buradayÄ±z." dedi.

"ANTALYA'DAKÄ° 3 BÄ°N 750 TAKSÄ°CÄ°MÄ°Z, BÄ°N 600'E YAKIN SERVÄ°SÃ‡Ä°MÄ°Z TERÃ–RÃœ LANETLÄ°YOR"

Antalya ÅžofÃ¶rler ve Otomobilciler OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Mehmet Ali Alkan ise her zaman devletin, milletin ve ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± bayraÄŸÄ±n yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'de son dÃ¶nemde artanÂ terÃ¶r olaylarÄ±nÄ± kÄ±nama adÄ±na konvoy dÃ¼zenlediklerini ifade eden Alkan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Antalya'daki 3 bin 750 taksicimiz, bin 600'e yakÄ±n servisÃ§imiz terÃ¶rÃ¼ lanetliyor. YaklaÅŸÄ±k 3 bin araÃ§laÂ terÃ¶rÃ¼ kÄ±namaÂ konvoyu yapÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah bundan sonra ÅŸehitler olmaz, analar aÄŸlamaz. Bu bayrak inmez, vatan bÃ¶lÃ¼nmez. Gidebilecek ikinci bir vatanÄ±mÄ±z yok. TÃ¼rkiye'den baÅŸka hiÃ§ bir yerde yapamayÄ±z. Onun iÃ§in bu Ã¼lke bizimse hepimize sorumluluk dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ inancÄ±ndayÄ±z. Bu inanÃ§, bilinÃ§ ve dÃ¼ÅŸÃ¼nceyle bu konvoyu dÃ¼zenledik. KatÄ±lan herkese teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Ä°nÅŸallah bundan sonra ÅŸehit haberi duymayÄ±z."