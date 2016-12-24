GÃ¼ncelleme: 06:06, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

Somalili kadÄ±nlar iÅŸsizliÄŸe 'el sanatlarÄ±yla' meydan okuyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Somali'nin baÅŸkentiÂ MogadiÅŸu'nun kÄ±rsalÄ±nda bulunanÂ Adalet MÃ¼lteci KampÄ±'nda hasÄ±r Ã¶rÃ¼cÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ã§Ã¶mlekÃ§ilik gibi geleneksel el sanatlarÄ±yla uÄŸraÅŸan kadÄ±nlar, aile bÃ¼tÃ§esine katkÄ± saÄŸlayarak iÅŸsizlikle mÃ¼cadele ediyor.

MogadiÅŸu'daki kamplara yapÄ±lan insani yardÄ±mlarÄ±n azalmasÄ±, zor yaÅŸam ÅŸartlarÄ±, yerel para biriminin deÄŸersizliÄŸi, enflasyon ve ekonomik krizler Somalili kadÄ±nlarÄ± atalarÄ±ndan yadigar geleneksel el sanatlarÄ±na yÃ¶neltiyor.

EÅŸ-Åžebab Ã¶rgÃ¼tÃ¼ militanlarÄ± ile hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalara sahne olan ve geÃ§en aylarda kuraklÄ±ÄŸÄ±n etkili olduÄŸu AÅŸaÄŸÄ± Åžabel bÃ¶lgesinden gelenlerin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunu oluÅŸturduÄŸu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, kamplarda ekonomik sorunlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±yor.

Kampta insani yardÄ±m beklemekten yorulan yaklaÅŸÄ±k yÃ¼z kadÄ±n her sabah baÄŸÄ±ÅŸlarla kurulan mÃ¼tevazÄ± atÃ¶lyelerinde, ÅŸarkÄ±lar sÃ¶yleyerek Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlÄ±yor. Ã‡eÅŸitli kalite, model ve fiyatta testi, yelpaze, sepet, sÃ¼pÃ¼rge Ã¼retilen atÃ¶lye, ailelerini geÃ§indirmek zorunda olan kadÄ±nlara iÅŸ fÄ±rsatÄ± sunuyor.

"Ã‡OCUKLARIMIZI ALIP BURAYA EKMEK PARASI KAZANMAYA GELÄ°YORUZ"

AtÃ¶lye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan FatÄ±ma Muhammed, ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen hasÄ±r sepetler Ã¼retmek iÃ§in zamanla yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. AtÃ¶lyede yerini alÄ±p, Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± renkleri seÃ§en Muhammed, "Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ± bÄ±rakÄ±p buraya ekmek parasÄ± kazanmaya geliyoruz." dedi.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kadÄ±nlardan Rukiye Nur, bu atÃ¶lyenin kendisine meslek edindirdiÄŸini, her gÃ¼n elinden geldiÄŸince sepet ve yelpaze Ã¼retmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

DiÄŸer kadÄ±nlar gibi geÃ§im sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± derdiyle atÃ¶lyede Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan 60 yaÅŸÄ±ndaki Betule Abdullah da "TorunlarÄ±mÄ±n rÄ±zkÄ±nÄ± kazanmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Ä°lgili kurumlardan basit ve eski aletlerle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mesleÄŸimizi geliÅŸtirmesini talep ediyoruz." diye konuÅŸtu.Â