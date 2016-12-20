Güncelleme: 12:55, 24 Aralık 2016 Cumartesi

Berlin saldırganıyla ilgili şüpheler büyüyor





İtalya'da yargısız infaz edilen ve olaydan sorumlu olduğu iddia edilen Tunus vatandaşıyla ilgili sır perdesi kapatılmıştı. Alman polisi, Berlin'deki kamyon saldırısıyla ilgili soruşturmaların devam ettiğini belirtiyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Alman polisi, suçlu olduğu iddia edilen ve İtalya'da infaz edilen Anis Amri adlı Tunusluya yardım edenlerin olduğunu belirtiyor. Alman polisi, saldırıyla ilgili hiçbir kanıt bulamazken, 5. gün saldırgana ait kimliği TIR'ın içinde bulduğunu iddia etmişti. Bu olay, bazı medya organlarında eleştirilmiş ve inandırıcı bulunmamıştı. Saldırgan ise dün İtalya'da yakalandığı ve infaz edildiği söylenmişti. Ancak olayla ilgili İtalyan ve Alman medyası görüntüye yer vermemişti. ALMAN POLİSİ: TERÖR SALDIRISI OLMAYABİLİR Almanya Federal Başsavcısı Peter Frank, Berlin’de tır ile Noel pazarına girerek, 12 kişinin ölümüne, 48 kişinin yaralanmasına yol açan saldırının 'terör olayı' olmayabileceğini söylemişti. .

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