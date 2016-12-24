13:06, 24 Aralık 2016 Cumartesi

Yunanistan’da bebek satan bir şebeke çökertildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey Yunanistan’da polis, Bulgaristan vatandaşlarının da yer aldığı bebek satan bir suç şebekesini daha çökertti. Anneleri Bulgaristanlı olan bebeklerin satışının 6000-8000 avro arasında değişen fiyatlarla yapıldığı belirtildi.

Şebeke üyeleri Bulgaristan’da yoksul olan hamile kadınlar bulup, onları çocuklarını satmaya ikna ettikten sonra doğuma kadar Katerini şehrine götürüyordu. Daha sonra anneler, Pieria ilinde bulunan bir klinikte doğum yaptıktan sonra hekimlerin, avukatların ve noterlerin iştirak ettiği Yunanistan’daki suç şebekesi harekete geçiyordu.

Şu ana kadar yapılan araştırmalara göre en az 13 tane yasa dışı çocuk evlatlık edinme olayı var, ancak bu sayı daha da yüksek olabilir.