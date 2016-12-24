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17:13, 24 Aralık 2016 Cumartesi
Orta Asya
13:35, 24 Aralık 2016 Cumartesi

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Kazakistan’da arazi reformu onaylandı
Kazakistan’da arazi reformu onaylandı

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, arazilerin yabancılara kiralanmasını öngören düzenlemelere yönelik moratoryum süresinin 5 yıl uzatılmasıyla ilgili yasayı onayladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in, arazilerin yabancılara kiralanmasını öngören ve halkın tepkisine neden olan arazi yasası düzenlemelerine yönelik moratoryum süresinin 5 yıl uzatılmasıyla ilgili kanunu onayladığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı basın bürosundan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in, arazilerin yabancılara kiralanmasını öngören kanun düzenlemelerine dair moratoryum süresinin 5 yıl daha uzatılmasıyla ilgili yasayı onayladığı belirtildi.

Parlamento ve cumhurbaşkanı tarafından onaylanan ve 1 Haziran 2016'da yürürlüğe girmesi beklenen arazi kanundaki değişiklikler, Almatı ve Aktöbe gibi büyük kentlerde arazilerin yabancılara satılmasını istemeyen halk tarafından protesto edilmişti.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı yasa dışı gösteri düzenleyen onlarca kişinin gözaltına alındığını fakat daha sonra serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, söz konusu kanunda arazilerin yabancılara satılmasının söz konusu olmadığını vurgulayarak, arazi reformu komisyonu tarafından halka konunun anlatılması için yıl sonuna kadar yasaya yönelik moratoryum ilan etmişti.

Daha sonra Nazarbayev, arazi reformu komisyonunun bölgelerde toplantılar düzenlediğini ve bu toplantılarda halkın düşüncelerinin dikkate alındığını belirterek, kiralanacak arazilerin boyutlarının sınırlanması, arazileri kullanma yöntemleri ve söz konusu arazilerin etkin kullanılmaması durumunda alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerin verildiğini de aktarmıştı.

Arazilerin 49 yıllığına kiralanması uygulamasının tekrar geri getirilmesinin halkın önemli bir kısmı tarafından istendiğini kaydeden Nazarbayev, "Arazilerin kiralanmasıyla ilgili dünyadaki farklı uygulamaları tekrar inceleyerek, halka nitelikli bilgi verilmesi ek zaman alır. Bu nedenle arazi kanununun bazı maddelerine ilişkin ilan edilen moratoryum süresinin 5 yıl uzatılmasıyla ilgili komisyonun teklifini kabul ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ülkede tarım arazilerinin verimliliğini artırmak amacıyla 2 Kasım 2015'te kabul edilen arazi kanunu, Kazakistan vatandaşlarına kiralanmış olan tarım arazilerinin açık ve uygun şartlarda satılmasının yanı sıra yabancılara 25 yıl süre ile kiraya verilmesi ve arazilerin kullanımına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.



İlgili Konular Kazakistan
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