GÃ¼ncelleme: 03:04, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

HanÄ±meller Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'nÄ±n 60'lÄ±k esnaflarÄ±





Kastamonu'daki HanÄ±meller Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'nda esnaflÄ±k yapan yaÅŸlarÄ± 60 ile 68 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 4 kadÄ±n kendi yaptÄ±klarÄ± Ã¼rÃ¼nleri satarak aile ekonomisine katkÄ± saÄŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kastamonu'dakiÂ HanÄ±meller Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'nda esnaflÄ±k yapan yaÅŸlarÄ± 60 ile 68 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 4 kadÄ±n, aile bÃ¼tÃ§elerine katkÄ± saÄŸlÄ±yor. Kastamonu ValiliÄŸi, Kastamonu Belediyesi ve TÃ¼rkiye Ä°srafÄ± Ã–nleme VakfÄ± giriÅŸimleriyle 2013 yÄ±lÄ±nda hizmete aÃ§Ä±lanÂ HanÄ±meller Ã‡arÅŸÄ±sÄ±, ev hanÄ±mlarÄ±na el emekleriyle yaptÄ±klarÄ± Ã¼rÃ¼nleri satma imkanÄ± sunuyor.Â MikrokrediÂ kullanan kadÄ±nlar, Ã§arÅŸÄ±da sadece kendi yaptÄ±klarÄ± Ã¼rÃ¼nleri satÄ±yor, dÄ±ÅŸarÄ±dan hiÃ§bir Ã¼rÃ¼n getirilmiyor. HanÄ±meller Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'nda yaptÄ±klarÄ± hediyelik eÅŸya, masa Ã¶rtÃ¼sÃ¼, salon takÄ±mÄ±, taÅŸ baskÄ± Ã¶nlÃ¼kleri, Ã§anta, ev dokumalarÄ± gibi Ã¼rÃ¼nleri satan YÃ¼ksel TemekoÄŸlu (60), GÃ¼lezar SeyitoÄŸlu (63), Hikmet DalahmetoÄŸlu (64) ve Melek Ã‡ufadaroÄŸlu (68), bÃ¶ylece aile ekonomilerine katkÄ± saÄŸlama imkanÄ± buluyor. Ã‡arÅŸÄ± esnafÄ±ndan Ã‡ufadaroÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda 6 kiÅŸi olduklarÄ±nÄ±, daha sonra 2 kiÅŸinin ailevi nedenlerle iÅŸ yerini kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. ÃœÃ§ arkadaÅŸÄ± ile Ã§arÅŸÄ±yÄ± ayakta tutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Ã‡ufadaroÄŸlu, Ã§arÅŸÄ±nÄ±n kapanmamasÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã§aba harcadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Her gÃ¼n sabah standÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ã‡ufadaroÄŸlu, "Her gÃ¼n saat 08.00'de gelerek iÅŸimizin baÅŸÄ±na geÃ§iyoruz. Ä°ÅŸlerimiz yazÄ±n iyi oluyor ama havalar soÄŸuduÄŸu iÃ§in ÅŸimdi dÃ¼ÅŸtÃ¼. Belediyenin kurduÄŸu Ã§arÅŸÄ± olduÄŸu iÃ§in kira vermiyoruz ancak hepimiz, birbirimize kefil olarak kredi kullandÄ±k. Borcumuzu Ã¶demek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±.

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