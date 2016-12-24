13:58, 24 Aralık 2016 Cumartesi

Ukrayna’nın doğusunda Noel ateşkesi ihlal edildi





Rusya yanlısı ayrılıkçılar Noel tatili nedeniyle bugün başlayan ateşkesi bozdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ukrayna’nın doğusunda Noel tatili dolayısıyla bugün başlayacağı açıklanan ateşkesin Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından ihlal edildiği bildirildi. Ukrayna Terörle Mücadele Karargahı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 00.25'te Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından Ukrayna birliklerine yönelik provokasyon ateşi açıldı. Açıklamada, aralıklı olarak Marinka, Şirokino ve Novotroitskoe şehirlerinde de ayrılıkçılar tarafından ateş açıldığı kaydedildi. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanlığı Ukrayna Özel Temsilcisi Martin Sajdik, Belarus’un başkenti Minsk’teki Üçlü Temas Grubu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Ukrayna'nın doğusunda Noel tatili dolayısıyla 24 Aralık Cumartesi günü Kiev saatiyle 00.00’da başlamak üzere tarafların ateşkes sağlanması konusunda anlaştığını bildirmişti.

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