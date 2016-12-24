Stalin'in torunu ölü bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Sovyetler Birliği eski liderlerinden Josef Stalin'in torunlarından Yevgeni Çugaşvili Rusya'nın başkenti Moskova'da ölü bulundu.
80 yaşındaki Çugaşvili'nin ölüm nedeni henüz belli değil. 80 yaşındaki Çugaşvili'nin evinin yakınlarında ölü olarak bulunduğunu ambulans servisi yetkilileri açıkladı.
Yevgeni Çugaşvili, dedesinin tarihi mirasının hararetli bir savunucusuydu ve dedesinden sonra gelen Sovyet ve Rus liderlerini zaman zaman sert şekilde eleştirirdi.
YEVGENİ ÇUGAŞVİLİ KİMDİR?
Babası Yakov İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilere esir düşmüş ve 1943 yılında bir esir kampında ölmüştü. Askeri akademide 20 yılı aşkın süre öğretim üyesi olarak çalıştı. Rusya'da yanlış giden herşeyden dedesinin sorumlu tutulmasından şikayet ediyordu. Bir dizi uzay misyonunda görev aldı. 1990 yılında Duma seçimlerinde adaydı. Batı'da yayımlanan biyografilerinde Stalin'in üç çocuğundan söz edilir. İlk eşi Ekaterina'dan oğlu Yakov ve ikinci eşi Nadejda'dan çocukları Vasili ve Svetlana. Stalin'in iki oğlu Yakov ve Vasili öldü. 1966'da Sovyetler Birliği'nden kaçan kızı Svetlana ise 2011 yılında ABD'de öldü.Stalin'in en az 8 torunu olduğu düşünülüyor.
Güney Afrika'da ITV televizyon kanalının Suriye için yardım kampanyasında 1 milyon dolar bağış toplandı
Filistinli bir kadın "bıçaklı saldırı girişiminde bulunacağı" iddiasıyla gözaltına alındı
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Milletvekili Serap Güler öncülüğünde düzenlenen etkinliğin tüm geliri savaş mağdurlarına bağışlandı.
Kudüs Alimler ve Davetçiler Heyeti, BMGK’da İsrail’in Yahudi yerleşim birimlerinin durdurulması kararının kabul edilmesini “Tarihi bir karar” olarak niteledi
İngiltere'nin AB'den çıkmasının ardından ülkede bulunan AB vatandaşlarının geleceğinin belirsizliği İngiltere'de STK ve iş dünyasını harekete geçirdi
UAEA, İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili alınan kararları kamuoyuyla paylaştı
Afganistan'ın Farah'ın Şemalgah bölgesindeki polis karakoluna saldırı düzenleyen Taliban 10 polisi öldürdü
Çin'i Rusya'ya karayoluyla bağlayacak 1,283 kilometrelik köprünün inşaatına başlandı. Köprünün 2019'da faaliyete açılması öngörülüyor
Tahran ve Tebriz şehirlerinde hava kirliliği sebebiyle ilkokullar tatil edildi
"Makedonya'da Türkçe Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" Üsküp'te başladı
Suriye'de Beşar Esad rejimine ait birliklerin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yönelik saldırısı geri püskürtüldü
Sovyetler Birliği eski liderlerinden Josef Stalin'in torunlarında 80 yaşındaki Çugaşvili evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Rusya yanlısı ayrılıkçılar Noel tatili nedeniyle bugün başlayan ateşkesi bozdu
Cumhurbaşkanı Nazarbayev, arazilerin yabancılara kiralanmasını öngören düzenlemelere yönelik moratoryum süresinin 5 yıl uzatılmasıyla ilgili yasayı onayladı
Bulgar kadınlardan bebek satın alan Yunanistanlı bir bebek satıcısı şebekesi çökertildi
Diyalog Bakanı Edita Tahiri, Brüksel’de Sırbistan ile diyalogun amacının iki ülkenin birbirini karşılıklı tanıması olduğunu söyledi