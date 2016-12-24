14:04, 24 Aralık 2016 Cumartesi

Stalin'in torunu ölü bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sovyetler Birliği eski liderlerinden Josef Stalin'in torunlarından Yevgeni Çugaşvili Rusya'nın başkenti Moskova'da ölü bulundu.

80 yaşındaki Çugaşvili'nin ölüm nedeni henüz belli değil. 80 yaşındaki Çugaşvili'nin evinin yakınlarında ölü olarak bulunduğunu ambulans servisi yetkilileri açıkladı.

Yevgeni Çugaşvili, dedesinin tarihi mirasının hararetli bir savunucusuydu ve dedesinden sonra gelen Sovyet ve Rus liderlerini zaman zaman sert şekilde eleştirirdi.

YEVGENİ ÇUGAŞVİLİ KİMDİR?

Babası Yakov İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilere esir düşmüş ve 1943 yılında bir esir kampında ölmüştü. Askeri akademide 20 yılı aşkın süre öğretim üyesi olarak çalıştı. Rusya'da yanlış giden herşeyden dedesinin sorumlu tutulmasından şikayet ediyordu. Bir dizi uzay misyonunda görev aldı. 1990 yılında Duma seçimlerinde adaydı. Batı'da yayımlanan biyografilerinde Stalin'in üç çocuğundan söz edilir. İlk eşi Ekaterina'dan oğlu Yakov ve ikinci eşi Nadejda'dan çocukları Vasili ve Svetlana. Stalin'in iki oğlu Yakov ve Vasili öldü. 1966'da Sovyetler Birliği'nden kaçan kızı Svetlana ise 2011 yılında ABD'de öldü.Stalin'in en az 8 torunu olduğu düşünülüyor.