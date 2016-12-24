14:06, 24 Aralık 2016 Cumartesi

Esad rejiminin Türkmendağı'na saldırısı geri püskürtüldü





Suriye'de Beşar Esad rejimine ait birliklerin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yönelik saldırısı geri püskürtüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'de Beşar Esad rejimi güçleri, gece saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolündeki Kelez ve Karaman köylerini havan ve top atışlarıyla vurdu. Ardından Kelez köyü civarından girmeye çalışan rejim askerleriyle muhalifler arasında sabah saatlerine kadar çatışma yaşandı. Yaralıların olduğu çatışmalar sonrası Esed güçleri geri çekilirken, bölgeye yönelik top atışları aralıklarla sürüyor.

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