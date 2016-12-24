Makedonya'da Türkçe eğitim çalıştayı başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, "Makedonya'da Türkçe Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" başladı.
Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Üsküp Yunus Emre Enstitüsü tarafından başkentteki bir otelde düzenlenen çalıştaya, öğretmen ve okul müdürlerinin yanı sıra ülkede faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri de katıldı.
Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Merkezi Müdürü Kerim Sarıgül, çalıştayda yaptığı konuşmada, Yunus Emre'nin dünyada yaklaşık 40 farklı ülkede 50 merkezinin bulunduğunu ifade ederek, bu merkezlerde Türkçe eğitimi, dilin sorunları ve geleceğine dair birçok faaliyet düzenlendiğini belirtti.
Makedonya'da birçok okulda Türkçe eğitim verildiğine işaret eden Sarıgül, "Her ülkede olduğu gibi burada da Türkçe eğitimde çeşitli sorunlar, talepler ve ihtiyaçlar bulunmakta. Bu bağlamda, öğretmenlerimizle birlikte bu sorunları masaya yatıracağız, tartışacağız ve çözüm önerilerinin neler olduğunu konuşacağız." dedi.
Sarıgül, çalıştay kapsamında, Türkiye ve Yunus Emre Enstitüsü olarak Makedonya'daki Türkçe eğitimine ilişkin ne tür destekler sağlanabileceği üzerine istişare edeceklerini sözlerine ekledi.
YARIN SONA ERİYOR
Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz da Makedonya'daki Türkçe eğitime bilimsel bir bakış açısı kazandırmak amacıyla toplandıklarını belirterek, ülkenin farklı şehirlerinden gelen 120 okul müdürü ve öğretmenin Türkçe eğitimindeki sorunları ele alacağını söyledi.
Çalıştayda, Türkçe eğitime ilişkin eylem planı hazırlanmasını ve önümüzdeki dönemde Makedonya'daki farklı kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmasını beklediklerini aktaran Korkmaz, "Makedonya'nın genelini kapsayan çalıştayın, farklı şehirlerden gelen öğretmen ve müdürleri buluşturması farklı bir kazanım çünkü okullarındaki sorunları hep birlikte konuşacaklar, istişare edecekler." diye konuştu.
Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı Pedagoji Kurumu Müdürü Muhittin Kahveci ise çalıştayda Makedonya'daki Türkçe eğitimine ilişkin sorunların ele alınacağını yineleyerek, orta ve uzun vadede sorunlara çözüm önerileri üretmek istediklerini vurguladı.
Çalıştayın, ilköğretim, orta öğretim ve lise ile yüksek öğretimden oluşan 3 ayrı masadan oluştuğunu dile getiren Kahveci, "Makedonya'daki 65 ilköğretim ve 13 liseden temsilci katılıyor. Ayrıca, devlet ve vakıf üniversitelerinden de birer temsilci var. Eğitim kurumunun büyüklüğüne göre temsilci sayısı artıyor." ifadelerini kullandı.
Yarın sona erecek çalıştay kapsamında ayrıca, sonuç bildirgesi ve kitapçığının Türkçe, Arnavutça ve Makedonca olmak üzere 3 dilde hazırlanarak, ülkedeki eğitim kurumlarına gönderileceği kaydedildi.
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"Makedonya'da Türkçe Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" Üsküp'te başladı
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