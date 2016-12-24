Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:12, 24 Aralık 2016 Cumartesi
Balkanlar
14:10, 24 Aralık 2016 Cumartesi

  • Paylaş
Makedonya'da Türkçe eğitim çalıştayı başladı
Makedonya'da Türkçe eğitim çalıştayı başladı

"Makedonya'da Türkçe Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" Üsküp'te başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, "Makedonya'da Türkçe Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" başladı.

Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Üsküp Yunus Emre Enstitüsü tarafından başkentteki bir otelde düzenlenen çalıştaya, öğretmen ve okul müdürlerinin yanı sıra ülkede faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri de katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Merkezi Müdürü Kerim Sarıgül, çalıştayda yaptığı konuşmada, Yunus Emre'nin dünyada yaklaşık 40 farklı ülkede 50 merkezinin bulunduğunu ifade ederek, bu merkezlerde Türkçe eğitimi, dilin sorunları ve geleceğine dair birçok faaliyet düzenlendiğini belirtti.

Makedonya'da birçok okulda Türkçe eğitim verildiğine işaret eden Sarıgül, "Her ülkede olduğu gibi burada da Türkçe eğitimde çeşitli sorunlar, talepler ve ihtiyaçlar bulunmakta. Bu bağlamda, öğretmenlerimizle birlikte bu sorunları masaya yatıracağız, tartışacağız ve çözüm önerilerinin neler olduğunu konuşacağız." dedi.

Sarıgül, çalıştay kapsamında, Türkiye ve Yunus Emre Enstitüsü olarak Makedonya'daki Türkçe eğitimine ilişkin ne tür destekler sağlanabileceği üzerine istişare edeceklerini sözlerine ekledi.

YARIN SONA ERİYOR

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz da Makedonya'daki Türkçe eğitime bilimsel bir bakış açısı kazandırmak amacıyla toplandıklarını belirterek, ülkenin farklı şehirlerinden gelen 120 okul müdürü ve öğretmenin Türkçe eğitimindeki sorunları ele alacağını söyledi.

Çalıştayda, Türkçe eğitime ilişkin eylem planı hazırlanmasını ve önümüzdeki dönemde Makedonya'daki farklı kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmasını beklediklerini aktaran Korkmaz, "Makedonya'nın genelini kapsayan çalıştayın, farklı şehirlerden gelen öğretmen ve müdürleri buluşturması farklı bir kazanım çünkü okullarındaki sorunları hep birlikte konuşacaklar, istişare edecekler." diye konuştu.

Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı Pedagoji Kurumu Müdürü Muhittin Kahveci ise çalıştayda Makedonya'daki Türkçe eğitimine ilişkin sorunların ele alınacağını yineleyerek, orta ve uzun vadede sorunlara çözüm önerileri üretmek istediklerini vurguladı.

Çalıştayın, ilköğretim, orta öğretim ve lise ile yüksek öğretimden oluşan 3 ayrı masadan oluştuğunu dile getiren Kahveci, "Makedonya'daki 65 ilköğretim ve 13 liseden temsilci katılıyor. Ayrıca, devlet ve vakıf üniversitelerinden de birer temsilci var. Eğitim kurumunun büyüklüğüne göre temsilci sayısı artıyor." ifadelerini kullandı.

Yarın sona erecek çalıştay kapsamında ayrıca, sonuç bildirgesi ve kitapçığının Türkçe, Arnavutça ve Makedonca olmak üzere 3 dilde hazırlanarak, ülkedeki eğitim kurumlarına gönderileceği kaydedildi.



İlgili Konular makedonya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Balkanlar Haberleri
Güney Afrika'dan Suriye'ye 1 milyon dolar yardım
Güney Afrika'dan Suriye'ye 1 milyon dolar yardım

Güney Afrika'da ITV televizyon kanalının Suriye için yardım kampanyasında 1 milyon dolar bağış toplandı
İsrail güçleri bir Filistinli kadını gözaltına aldı
İsrail güçleri bir Filistinli kadını gözaltına aldı

Filistinli bir kadın "bıçaklı saldırı girişiminde bulunacağı" iddiasıyla gözaltına alındı
Halep'teki savaş mağdurları için Almanya'da quot barış koşusu quot
Halep'teki savaş mağdurları için Almanya'da "barış koşusu"

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Milletvekili Serap Güler öncülüğünde düzenlenen etkinliğin tüm geliri savaş mağdurlarına bağışlandı.
BMGK nın kararı tarihi bir karar'
'BMGK’nın kararı tarihi bir karar'

Kudüs Alimler ve Davetçiler Heyeti, BMGK’da İsrail’in Yahudi yerleşim birimlerinin durdurulması kararının kabul edilmesini “Tarihi bir karar” olarak niteledi
Brexit sonrası AB vatandaşlarının durumu karışık
Brexit sonrası AB vatandaşlarının durumu karışık

İngiltere'nin AB'den çıkmasının ardından ülkede bulunan AB vatandaşlarının geleceğinin belirsizliği İngiltere'de STK ve iş dünyasını harekete geçirdi
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan İran açıklaması
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan İran açıklaması

UAEA, İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili alınan kararları kamuoyuyla paylaştı
Afganistan'da Taliban polis karakoluna saldırdı 10 ölü
Afganistan'da Taliban polis karakoluna saldırdı: 10 ölü

Afganistan'ın Farah'ın Şemalgah bölgesindeki polis karakoluna saldırı düzenleyen Taliban 10 polisi öldürdü
Çin'den Rusya'ya köprü kuruluyor
Çin'den Rusya'ya köprü kuruluyor

Çin'i Rusya'ya karayoluyla bağlayacak 1,283 kilometrelik köprünün inşaatına başlandı. Köprünün 2019'da faaliyete açılması öngörülüyor
İran'da hava kirliliğinden okullar kapandı
İran'da hava kirliliğinden okullar kapandı

Tahran ve Tebriz şehirlerinde hava kirliliği sebebiyle ilkokullar tatil edildi
Makedonya'da Türkçe eğitim çalıştayı başladı
Makedonya'da Türkçe eğitim çalıştayı başladı

"Makedonya'da Türkçe Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" Üsküp'te başladı
Esad rejiminin Türkmendağı'na saldırısı geri püskürtüldü
Esad rejiminin Türkmendağı'na saldırısı geri püskürtüldü

Suriye'de Beşar Esad rejimine ait birliklerin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yönelik saldırısı geri püskürtüldü
Stalin'in torunu ölü bulundu
Stalin'in torunu ölü bulundu

Sovyetler Birliği eski liderlerinden Josef Stalin'in torunlarında 80 yaşındaki Çugaşvili evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Ukrayna nın doğusunda Noel ateşkesi ihlal edildi
Ukrayna’nın doğusunda Noel ateşkesi ihlal edildi

Rusya yanlısı ayrılıkçılar Noel tatili nedeniyle bugün başlayan ateşkesi bozdu
Kazakistan da arazi reformu onaylandı
Kazakistan’da arazi reformu onaylandı

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, arazilerin yabancılara kiralanmasını öngören düzenlemelere yönelik moratoryum süresinin 5 yıl uzatılmasıyla ilgili yasayı onayladı
Yunanistan da bebek satan bir şebeke çökertildi
Yunanistan’da bebek satan bir şebeke çökertildi

Bulgar kadınlardan bebek satın alan Yunanistanlı bir bebek satıcısı şebekesi çökertildi
Sırbistan'ın Kosova'yı tanıması için görüşmelere devam
Sırbistan'ın Kosova'yı tanıması için görüşmelere devam

Diyalog Bakanı Edita Tahiri, Brüksel’de Sırbistan ile diyalogun amacının iki ülkenin birbirini karşılıklı tanıması olduğunu söyledi

Haberler

Makedonya'da halk yarın sandık başına gidecek
Makedonya'da halk yarın sandık başına gidecek

Makedonya'dan sığınmacı akını uyarısı
Makedonya'dan sığınmacı akını uyarısı

Makedonya'da Türk çocukları için bir dergi; Kardelen
Makedonya'da Türk çocukları için bir dergi Kardelen

Makedonya'da Şehir Şarkıları Festivali yapıldı
Makedonya'da Şehir Şarkıları Festivali yapıldı

Haydar Kadı Camisi'nden 104 yıl sonra ezan sesi yükseldi
Haydar Kadı Camisi'nden 104 yıl sonra ezan sesi yükseldi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 