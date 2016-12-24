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Çin'den Rusya'ya köprü kuruluyor
Çin'den Rusya'ya köprü kuruluyor

Çin'i Rusya'ya karayoluyla bağlayacak 1,283 kilometrelik köprünün inşaatına başlandı. Köprünün 2019'da faaliyete açılması öngörülüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin ile Rusya arasındaki 28 yıllık görüşmeler sonrasında nihayet iki ülkeyi birbirine bağlayan köprüinşaatı başladı.,

Heilongjiang Nehri boyunca Çin ve Rusya'yı birbirine bağlayan modern karayolu köprüsü 1,283 metreolacak ve Heihe'yi Rusya'nın Blagoveshchensk şehrine bağlayacak.

Heihe Komünist Parti Şefi Qin Enting, "Köprü önemli bir uluslararası bağ olacak. Çin-Moğolistan-Rusya ekonomik koridorunun bir parçası ve komşu iki bölge arasındaki işbirliğini güçlendirecektir" dedi.

2,5 milyar yuan'a (yaklaşık 360 milyon ABD doları) mal olan köprü, Ekim 2019'da açılacak.

İki kent arasındaki yolcu akışının 2020'de yılda 1.5 milyona ulaşması ve mevcut rakamın iki katına çıkması bekleniyor. Kargo hacmi bugün itibariyle on katına kadar üç milyon tona ulaşacak.

 



İlgili Konular çin Rusya
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