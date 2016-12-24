Çin'den Rusya'ya köprü kuruluyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Çin ile Rusya arasındaki 28 yıllık görüşmeler sonrasında nihayet iki ülkeyi birbirine bağlayan köprüinşaatı başladı.,
Heilongjiang Nehri boyunca Çin ve Rusya'yı birbirine bağlayan modern karayolu köprüsü 1,283 metreolacak ve Heihe'yi Rusya'nın Blagoveshchensk şehrine bağlayacak.
Heihe Komünist Parti Şefi Qin Enting, "Köprü önemli bir uluslararası bağ olacak. Çin-Moğolistan-Rusya ekonomik koridorunun bir parçası ve komşu iki bölge arasındaki işbirliğini güçlendirecektir" dedi.
2,5 milyar yuan'a (yaklaşık 360 milyon ABD doları) mal olan köprü, Ekim 2019'da açılacak.
İki kent arasındaki yolcu akışının 2020'de yılda 1.5 milyona ulaşması ve mevcut rakamın iki katına çıkması bekleniyor. Kargo hacmi bugün itibariyle on katına kadar üç milyon tona ulaşacak.
Güney Afrika'da ITV televizyon kanalının Suriye için yardım kampanyasında 1 milyon dolar bağış toplandı
Filistinli bir kadın "bıçaklı saldırı girişiminde bulunacağı" iddiasıyla gözaltına alındı
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Milletvekili Serap Güler öncülüğünde düzenlenen etkinliğin tüm geliri savaş mağdurlarına bağışlandı.
Kudüs Alimler ve Davetçiler Heyeti, BMGK’da İsrail’in Yahudi yerleşim birimlerinin durdurulması kararının kabul edilmesini “Tarihi bir karar” olarak niteledi
İngiltere'nin AB'den çıkmasının ardından ülkede bulunan AB vatandaşlarının geleceğinin belirsizliği İngiltere'de STK ve iş dünyasını harekete geçirdi
UAEA, İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili alınan kararları kamuoyuyla paylaştı
Afganistan'ın Farah'ın Şemalgah bölgesindeki polis karakoluna saldırı düzenleyen Taliban 10 polisi öldürdü
Çin'i Rusya'ya karayoluyla bağlayacak 1,283 kilometrelik köprünün inşaatına başlandı. Köprünün 2019'da faaliyete açılması öngörülüyor
Tahran ve Tebriz şehirlerinde hava kirliliği sebebiyle ilkokullar tatil edildi
"Makedonya'da Türkçe Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" Üsküp'te başladı
Suriye'de Beşar Esad rejimine ait birliklerin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yönelik saldırısı geri püskürtüldü
Sovyetler Birliği eski liderlerinden Josef Stalin'in torunlarında 80 yaşındaki Çugaşvili evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Rusya yanlısı ayrılıkçılar Noel tatili nedeniyle bugün başlayan ateşkesi bozdu
Cumhurbaşkanı Nazarbayev, arazilerin yabancılara kiralanmasını öngören düzenlemelere yönelik moratoryum süresinin 5 yıl uzatılmasıyla ilgili yasayı onayladı
Bulgar kadınlardan bebek satın alan Yunanistanlı bir bebek satıcısı şebekesi çökertildi
Diyalog Bakanı Edita Tahiri, Brüksel’de Sırbistan ile diyalogun amacının iki ülkenin birbirini karşılıklı tanıması olduğunu söyledi