14:40, 24 Aralık 2016 Cumartesi

Afganistan'da Taliban polis karakoluna saldırdı: 10 ölü





Afganistan'ın Farah'ın Şemalgah bölgesindeki polis karakoluna saldırı düzenleyen Taliban 10 polisi öldürdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Taliban üyelerinin, Afganistan'ın batısında yer alan Farah vilayetindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 10 polis hayatını kaybetti. Farah İl Şura Başkanı Cemile Amini, militanların, Farah'ın Şemalgah bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını söyledi. Saldırı sonucu 10 polisin öldüğünü kaydeden Amini, saldırının ardından Talibanların, karakoldaki silahları alarak bölgeden uzaklaştığını belirtti. Farah Valiliği sözcüsü Naser Mehri de saldırının ardından çıkan çatışmada 7 Taliban üyesinin öldürüldüğünü, 4'ünün de yaralandığını bildirdi. Taliban örgütü, saldırıda ölenlerden birinin karakol komutanı olduğunu, 5 polisin de yaralandığını öne sürdü.

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