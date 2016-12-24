Kadıköy'de 20 saat su kesilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, Kurbağalıdere ıslahı çalışmaları dolayısıyla 27 Aralık Salı günü saat 10.00'dan itibaren su kesintisi uygulanacak
İSKİ'den yapılan açıklamada, Kurbağalıdere ıslahı kapsamında Şefikbey Köprüsü yenileme çalışmaları sebebiyle yeri değiştirilen isale hattının mevcut hatlara bağlanarak, iyileştirme ve onarım yapılacağı belirtildi.
Bu çerçevede Kadıköy Feneryolu, Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Hasanpaşa, Koşuyolu, Eğitim, Dumlupınar, Fikirtepe ve Merdivenköy mahallelerinin tamamı ile Acıbadem Mahallesi'nin bir kısmına 27 Aralık Salı günü 10.00 ile 28 Aralık Çarşamba günü 06.00 arasında 20 saat süreyle su verilemeyeceği duyuruldu.
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