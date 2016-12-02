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Yıldırım: Güvenlikle ilgili istihbarat altyapımızı güçlendiriyoruz
Yıldırım: Güvenlikle ilgili istihbarat altyapımızı güçlendiriyoruz

Başbakan Yıldırım, Türkiye'ye dış kaynaklı ama içeride uygulaması yapılan asimetrik saldırı nedeniyle güvenlikle ilgili istihbarat altyapısının güçlendirildiğini söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kadın girişimciler heyetini kabulünde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kadın girişimciler heyetini kabulünde yaptığı konuşmada, "Terör örgütü ne yapmaya başladı? Artık talimatlarını şöyle veriyorlar; 'Kuralsız, asimetrik saldırılar yapın.' Herkesin elinde ne imkan, kabiliyet varsa onu kullansın, sivil-asker ayrımı yapmayın, ses getiren eylemler yapın.' Şu anda mücadele bu boyutta. Bunun için de gerekli teknik altyapımızı da artırıyoruz, güvenlikle ilgili istihbarat altyapımızı da güçlendiriyoruz" dedi.

'ASİMETRİK BİR SALDIRIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Türkiye'nin büyük bir savaş verdiği belirten Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Burada üzerinde durmamız gereken konulardan bir tanesi, ülkemizin bugün karşı karşıya olduğu tehditlerdir. Bu tehditlerin başında ülkemizin birliğinin, beraberliğinin, beka varlığının sağlanmasıdır. Bu bazen göz ardı ediliyor. Türkiye hakikaten büyük bir savaş veriyor. İçeriden değil, dış kaynaklı ama içeride uygulaması yapılan maalesef bir asimetrik saldırıyla karşı karşıyayız."

'GÜVENLİKLE İLGİLİ İSTİHBARAT ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ'

Başbakan Yıldırım, "Özellikle son 5-6 yılda Irak'ta, Suriye'deki yönetim boşluğu, otorite boşluğu orada terör örgütlerinin palazlanmasına, terör örgütleri marifetiyle o bölge üzerinde bazı ülkelerin emellerinin gerçekleştirilmesi için güzel bir zemin oluşturdu. Bize bunun zararı var. Zararı ne? Bize bu terör olarak dönüyor. Zaten 40 yıla yaklaşan bir terör sorunumuz var. Bu bölgelerdeki istikrarsızlık bu terör sorununu tekrar canlandırdı." diye konuştu.

"Terör örgütü ne yapmaya başladı? Artık talimatlarını şöyle veriyorlar; 'Kuralsız, asimetrik saldırılar yapın.' Herkesin elinde ne imkan, kabiliyet varsa onu kullansın, sivil-asker ayrımı yapmayın, ses getiren eylemler yapın.' Şu anda mücadele bu boyutta. Bunun için de gerekli teknik altyapımızı da artırıyoruz, güvenlikle ilgili istihbarat altyapımızı da güçlendiriyoruz. Yani yüzlerce olayı engelliyoruz ama bir tanesini kaçırdığımız zaman çok büyük, hepimizi üzen bir sonuçla karşı karşıya kalıyoruz." ifadesini kullanan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Şu anda terörle mücadelede konseptimizi savunmadan taarruza dönüştürdüğümüz için Türkiye içerisinde özellikle bu hendek çukur siyasetinin hemen sonrasında terör örgütü büyük bir bozguna uğradı, çok ciddi anlamda güç kaybına uğradı. Bunun üzerine güneyimizdeki ülkelerden ciddi anlamda destekler gelmeye başladı. Orada maalesef DEAŞ, PYD ve diğer terör grupları elde ettikleri silahları PKK'ya vermeye başladı. Bu silahlar bu sefer yurt içinde terör faaliyetlerinde kullanılmaya başlandı. Bu da tabii terörle mücadelede bizim biraz daha işimizi zora soktu. Çok gelişmiş silahlar elde ettiler. Bunların hepsini topladık, büyük oranda kırsalda hiçbir gücü kalmadı."

Yıldırım, "Bazıları diyor ki 'Fırat Kalkanı'nı niye başlattınız? Bizim orada ne işimiz var?' Bu Fırat Kalkanı başladıktan sonra Türkiye bölgede işin içine tam anlamıyla girdi. Peki başlatmasaydık, 'Gaziantep'in ortasına füze düşüyor, Kilis'in ortasına füze düşüyor, onlarca insan ölüyor, nerede bu devlet, niye bunlara bakmıyor?' Bakmanın yolu tehdidi kapıya gelmeden durdurmaktır. Bizim kendi topraklarımızı ekip biçsek, mamur etsek bize yeter, bizim Suriye'nin toprağıyla ne işimiz var? Bizim orada bulunma sebebimiz; güney sınırlarımızda yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak, oradan gelen tehditleri de gelmeden önlemek. O amaçla oradayız." dedi.

'2 AYDA SADECE 3 KİŞİ DAĞA ÇIKTI'

Başbakan Yıldırım, "Bakın geçen sene dağa çıkışlar, ortalama yılda terör örgütlerine katılma bin 500 kişiydi. Şimdi geçtiğimiz 2 ayda sadece 3 kişi dağa çıktı. Oradaki insanlarımız artık yüzünü devlete döndüler ama bir soru soruyorlar; 'Devlet tekrar bizi bu alçakların eline bırakacak mı, bırakmayacak mı?' Haklı bir soru. Asla bir daha o kötü tecrübeyi yaşamayacağız. Oradaki gençlerimize sahip çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

 



İlgili Konular Binali Yıldırım Terörle mücadele
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