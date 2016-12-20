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Bahçeli: El Bab operasyonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız
Bahçeli: El Bab operasyonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız

MHP Lideri Bahçeli, ''El Bab operayonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız. El Bab'dan elimiz boş dönersek Diyarbakır'ı riske atarız, Ankara'yı tehlikeye sokarız'' dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

MHP Genel Merkezi'ndeki Gün Sazak Konferans Salonu'nda yapılan törende konuşan Bahçeli, "Irak ve Suriye'yi mesken tutmuş terör örgütleri, Türkiye'nin bekasını ileri düzeyde tehdit etmektedir. El Bab operasyonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız. El Bab'dan elimiz boş dönersek Diyarbakır'ı riske atarız, Ankara'yı tehlikeye sokarız. "dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13'üncü dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı. 

"EL BAB OPERASYONUNDAN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKMALIYIZ"

Terörle mücadelenin, partiler üstü bir mesele olduğunu belirten Bahçeli, "Fırat Kalkanı Harekatı kesinlikle zaferle taçlanmalıdır. Ülke olarak kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Irak ve Suriye'yi mesken tutmuş terör örgütleri, Türkiye'nin bekasını ileri düzeyde tehdit etmektedir. El Bab operasyonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız. El Bab'dan elimiz boş dönersek Diyarbakır'ı riske atarız, Ankara'yı tehlikeye sokarız. Terör örgütlerinin yalnızca ülkemizde değil, doğup palazlandığı yerlerde imhasını şart ve kaçınılmaz görüyoruz. Türkiye terörü kaynağında yok ederken, terörizme destek veren ülkelerle çok yoğun bir diplomasi ve siyasi mücadeleye girmeyi de ihmal etmemelidir" dedi.

"İÇ SAVAŞ ÇIKARMAK İSTİYORLAR, OYUNA GELMEYELİM"

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bahçeli, "Türkiye'yi böldürmeyeceğiz. Her taşı yakut olan vatanımıza leke sürdürmeyeceğiz. Bedelse istenen seve seve öderiz. Çileyse beklenen sonuna kadar katlanırız. Biz Türk milletiyiz. Millet olmanın en bariz vasfı, insanları zaman ve mekan içinde birleştiren ortak noktaların bulunmasıdır. Gün dargınlık günü değildir. Ayrılığa, gayrılığa set çekelim. Anlaşmazlığa, ayrımcılığa duvar örelim. Doğudan batıya, kuzeyden güneye büyük bir aile olduğumuzla övünelim.

Kürt kökenli kardeşlerim, gelin Çanakkale'de olduğu gibi tek yumruk olalım. Gelin, Kurtuluş Savaşı yıllarındaki yan yana göz göze aynı gövdenin dalları gibi beraberce ülkeyi müdafaa edelim. İç savaş çıkarmak istiyorlar. Oyuna gelmeyelim. Aramızda nifak çukuru açmayı başaramayacaklar" diye konuştu.



İlgili Konular Terörle mücadele bahçeli
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