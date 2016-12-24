Brexit sonrası AB vatandaşlarının durumu karışık

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İngiltere‘de Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının haklarının korunması için farklı platformlar harekete geçti.
İngiltere Ticaret Odası ve İşçi Sendikaları Hareketi, Başbakan Theresa May’e ortak bir mektup yazarak AB ülke vatandaşlarının Brexit sonrası İngiltere’de kalabilmesi için güvence verilmesi talebinde bulundu.
İŞ DÜNYASI TEPKİLİ
May, İngiltere vatandaşlarının hakları karşılığında ülkesindeki AB üyesi ülke vatandaşlarının statüsünü pazarlık konusu yapmakla eleştiriliyor. İş dünyası ve sendikalar konunun Brexit konusunda bir pazarlık kozu olarak kullanılmasına karşı çıkıyor.
İngiltere Ticaret Odası Genel Direktörü Adam Marshall ve İşçi Sendikaları Hareketi Genel Sekreteri Frances O’Grady, hükümete yazdıkları mektuplarında “Birleşik Krallık çapında temsil ettiğimiz iş dünyası ve çalışanlar olarak bu ülkede yaşayan ve çalışan AB vatandaşlarının hakları konusunda derin bir endişe içindeyiz. Bugün bu kördüğümü çözmeniz ve burada çalışan AB vatandaşlarına Birleşik Krallık’ta kalıcı oturma izni vermeniz çağrısını yapıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
TOPLU SINIRDIŞI YAPILAMAZ
Öte yandan İngiltere parlamentosunun İnsan Hakları Komisyonu da benzer bir çağrı yaparak İngiltere’de yaşayan milyonlarca Avrupalı’nın toplu olarak sınırdışı edilmemesi gerektiğini söyledi.
İnsan Hakları Komisyonu’nun başkanı İşçi Partili milletvekili Harriet Harman “Hükümet insanların haklarını pazarlık yapmak için kullanmamalı. İngiltere hükümeti burada yaşayan AB vatandaşlarını toplu olarak sınırdışı edemez,” diye konuştu.
Hükümetin bu tür adımının uzun ve pahalı bir yargı sürecinin önünü açacağını söyleyen Harman, “Bu davalar yargı sistemini bloke edecektir” dedi.
İngiltere’de 5 yıldan daha uzun süre yaşayan ancak çalışmayan AB vatandaşlarının kalıcı oturma izni alamayabilir. Aile bağları ve çocuklarının İngiltere’de doğmuş olması dikkate alınsa da her dosya ayrıca değerlendirilmek zorunda.
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