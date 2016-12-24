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“Hollandalı Kız” 5,2 milyon euroya Amsterdam’a dönüyor
“Hollandalı Kız” 5,2 milyon euroya Amsterdam’a dönüyor

Cenevreli Ressam Jean – Etienne Liotard’ın “Hollandalı Kız” isimli tablosu 5,2 milyon euroya Amsterdam’a dönüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Amsterdam Devlet Müzesi, 240 yıldan bu yana bir İngiliz ailenin koleksiyonunda bulunan “Hollandalı Kız Kahvaltıda” adlı tabloyu 5,2 milyon euroya satın aldı.

“Gezgin ressam” olarak bilinen Cenevreli Ressam Jean – Etienne Liotard’ın Hollanda’da yaşadığı dönemde yaptığı tablo, 1756 yılında tamamlandı.

“Altın yüzyıl” adı verilen Hollanda’nın en zengin dönemlerine ait önemli simgelerden biri olarak kabul edilen tablo, Liotard’ın önemli yağlı boya çalışmalarından biri.

İngiliz hükümeti tarafından Hollanda’ya satışına izin verilen tablonun 2017 yılında Amsterdam Devlet Müzesi’nde sergileneceği belirtildi.



İlgili Konular hollandalı kız İngiltere
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