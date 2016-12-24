Türkiye'nin ilk LNG depolama terminali hizmete girdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye'nin ilk yüzer LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU) Aliğa'daki Etki Liman İşletmeleri'ne ait yüzer iskele sahasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün düzenlenen törenle hizmete girdi.
Doğalgaz sektöründe bulunan şirket sayısının 68'e çıktığını belirten Başbakan Binali Yıldırım, 'Doğalgaz işiyle uğrayan şirket sayısı AK Parti hükûmetleri öncesi 7 iken bugün 68'e ulaştı. Yıllık 1 milyar metreküp doğalgaz depolayacak Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama çalışmasının ilk etabı çalışmaları başladı. Önümüzdeki sene ilk üç depoyu hemen bu yılbaşında hizmete alacak hale getiriyoruz. Silivri Doğalgaz Depolama Tesisinin kapasitesi 2 katına çıkıyor. Dünyanın en büyük 14'üncü LPG pazarı durumundaki Türkiye, Bakü-Tiflis-Ceyhan hattıyla Azeri ve Irak petrolünü tüm dünyaya gönderiyoruz.' dedi.
PETROL-DOĞALGAZ YOK AMA AVANTAJ VAR
'Türkiye'nin petrolü ve doğalgazı olmayabilir ama çok daha önemli bir avantajımız var.' diyen Erdoğan; 'Biz Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız. Bana göre ekonominin bir numarasıdır her şeyidir o da genç insan gücümüzdür. Ekonomide diğerleri insanın türevidir. Emek insanın türevidir insan varsa emek var sermaye insanın türevidir insan varsa sermaye var eğer insan yoksa bunların hiçbiri yok.' ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin ilk yüzen LNG terminali FSRU Neptune’un, Fransa’dan başladığı yolculuğu 11 Aralık’ta Aliağa’da tasarlanan özel iskeleye demirlemesiyle tamamlandı. FSRU Neptune yüzer santralinin yıllık kapasitesinin 5 milyar 300 milyon ton olması planlanıyor. Santral Türkiye’nin enerji arz güvenliğine günlük 20 milyon metreküpün üstünde katkı sağlayacak. Yüzer santral sayesinde, Türkiye’nin günlük sisteme verilebilen arz kapasitesinde önemli artış yaşanacak.
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