Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK), Yol TV'nin yayınlarının sona erdirilmesi kararına ilişkin, "Yol Aşkına adlı programda Kürt ve Alevi toplumunu devlete karşı kin ve düşmanlığa tahrik etmesi, Türkiye'nin El Nusra, DAEŞ gibi terör örgütlerini geliştirdiği, büyüttüğü, desteklediği, Cerablus'ta işgalci olduğu yönündeki ifadeler ve PKK, YPG, YPC, YPŞ, HPG gibi terör örgütlerinin özgürlük savunucusu gerillalar olduğu yönündeki söylemler nedeniyle müeyyide uygulanmıştır." açıklaması yapıldı.
Üst Kurul'dan yapılan açıklamada, Yol TV logolu televizyon kanalının yayınlarının iletiminin, RTÜK'ten yayın lisansı olmamasına rağmen Türkiye’ye yönelik yayın yapması nedeniyle durdurulduğu anımsatıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yayın içeriği yönünden de 'Yol TV' logosuyla yayın yapan televizyon kanalında, 13 Ekim 2016 tarihinde saat 22.33'te yayınlanan, sunuculuğunu Fuat Ateş'in yaptığı, Avrupa Demokratik Kürt Toplumu Kongresi Eş Başkanı Yüksel Koç ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat'ın konuk olduğu 'Yol Aşkına' adlı programda, Kürt ve Alevi toplumunu devlete karşı kin ve düşmanlığa tahrik etmesi, Türkiye'nin El Nusra, DAEŞ gibi terör örgütlerini geliştirdiği, büyüttüğü, desteklediği, Cerablus'ta işgalci olduğu yönündeki ifadeler, PKK, YPG, YPC, YPŞ, HPG gibi terör örgütlerinin özgürlük savunucusu gerillalar olduğu yönündeki söylemler ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler nedeniyle müeyyide uygulanmıştır."
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