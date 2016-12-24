16:00, 24 Aralık 2016 Cumartesi

Gökova Körfezi'nde 200 kiloluk vatoz yakalandı





Gökova Körfezi'nde yakalanan 200 kiloluk vatozu 8 kişi güçlükle araca yükledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Muğla'da bir balıkçı Gökova Körfezi'nde 200 kilogram ağırlığında vatoz yakaladı. Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde 30 yıldır balıkçılık yapan Oğuzhan Yenigün, Gökova Körfezi'ne avlanmak için teknesiyle açıldı. Ağlara takılan dev vatozu fark eden Yenigün, yanındaki arkadaşının da yardımıyla balığı güçlükle tekneye çekip limana getirdi. Limanda balığı ilgiyle izleyen vatandaşlar, vatozun fotoğraflarını çekti.

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