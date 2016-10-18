Uluslararası Teknoloji Bankası Türkiye'de kurulacak

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BM), En Az Gelişmiş Ülkelerin bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirilmesi amacına yönelik, "Uluslararası Teknoloji Bankası"nın Türkiye'de kurulmasını onayladı.
BM'den yapılan açıklamaya göre, genel merkezi Türkiye'de olacak Banka, faaliyetlerine gelecek yıl başlayacak.
En Az Gelişmiş Ülkelere yönelik faaliyet gösterecek Banka ile bu ülkelerdeki bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Söz konusu ülkelere, bilim ve teknoloji politikalarının geliştirilmesi, uygulanması, yönetişim mekanizmalarının kurulması konusunda destek verecek Bankaya katkı payları ise gönüllülük esasına göre sağlanacak.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Kıyısı Olmayan Ülkeler ve Küçük Ada Devletleri Yüksek Temsilcisi Gyan Chandra Acharya, dünyanın en yoksul ülkelerinin bilimsel ve teknolojik altyapılarını genişletmeden güçlü ve sürdürebilir kalkınmayı ve yoksulluğu ortadan kaldırmayı başaramayacaklarını belirtti
Acharya, En Az Gelişmiş Ülkelerin BM 2030 kalkınma hedeflerine ulaşabilmeleri için kalkınma süreçlerinin çeşitli aşamalarında teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmaları gerektiğine işaret ederek, "Küresel toplumun, yoksulluğun ortadan kaldırılması, yapısal dönüşümlerin hızlandırılması, bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirmesine yönelik bu ulusları destekleme sorumluluğu vardır." ifadesini kullandı.
Bankanın kurulmasının, bu ülkeler için hayati bir "dönüm noktası" olduğunu vurgulayan Acharya, kuruma ev sahipliği yapacağı için Türkiye'ye teşekkür etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
"Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler IV. Konferansı", 9-13 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul'da yapılmıştı.
Dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konferansta yaptığı konuşmada, bu ülkelere yönelik olarak bir taahhüt paketi açıklamış, En Az Gelişmiş Ülkeler için "Teknoloji Bankası" rolü üstlenecek uluslararası bir merkez kurulması da bu taahhütler arasında yer almıştı.
BM Sekreteri Ban Ki-mun'un talimatıyla, 2014'te Bankanın kuruluş sürecinde organizasyonel ve operasyonel konularda danışmanlık yapması ve önerilerde bulunması amacıyla, "Yüksek Düzeyli Uzmanlar Paneli" oluşturulmuştu.
BM Genel Kurulu'nun onay kararıyla, Ban Ki-mun görevini devretmeden önce Bankanın kuruluş süreci tamamlanmış oldu.
Kaynak: avazturk
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