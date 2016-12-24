Dünya Bülteni Haber Portalı

16:03, 24 Aralık 2016 Cumartesi

"15 Temmuz musibeti bize çok önemli dersler vermiştir"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz musibeti, millet ve devlet olarak bize çok önemli dersler vermiştir" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SGK Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün açılışında yaptığı konuşmada, "15 Temmuz musibeti, millet ve devlet olarak bize çok önemli dersler vermiştir. Her şeyden önce tarihimizin en büyük ayıplarından biri olan darbelerin artık öyle eskisi gibi kolayca yapılamayacağını, milletin mutlaka hesaba katılması gerektiğini 15 Temmuz vakası herkese göstermiştir." dedi.

Erdoğan, "3-5 kurşun sıkınca, 3-5 bomba atınca, üzerine tankları sürünce, tepesinden uçakları, helikopterleri geçirince bu milletin kaçacağını, meydanı kendilerine bırakacağını sanan o Fetoşlar, durumun öyle olmadığını o gece net bir şekilde anladılar." diye konuştu.