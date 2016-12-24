16:45, 24 Aralık 2016 Cumartesi

İsrail güçleri bir Filistinli kadını gözaltına aldı





Filistinli bir kadın "bıçaklı saldırı girişiminde bulunacağı" iddiasıyla gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'te "bıçaklı saldırı girişiminde bulunacağı" iddiasıyla Filistinli bir kadını gözaltına aldığı bildirildi. İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs sakinlerinden 35 yaşındaki Filistinli bir kadının gözaltına alındığı duyuruldu. Açıklamada, şüphe üzerine durdurulan kadının üzerinde bıçak bulunduğu, sorgu esnasında da "saldırı düzenleme niyeti" taşıdığını söylediği iddia edildi. Filistin makamlarından ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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