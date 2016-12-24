Güney Afrika'dan Suriye'ye 1 milyon dolar yardım

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Güney Afrika'da televizyon kanalı ITV’de Suriye için düzenlenen yardım kampanyasına 1 milyon dolar bağış yapıldı.
ITV’deki programa telefonla bağlanan Güney Afrikalılar, Suriye için bağışta bulundu.
OperationSA sivil toplum örgütü sözcüsü Yusuf Abramjee yaptığı açıklamada, "Güney Afrikalılar ITV tarafından düzenlenen programa bağlanarak Suriye için yardım kampanyası kapsamında bağış yaptı." dedi.
Programda 1 milyon dolar bağış toplandığını kaydeden Abramjee, toplanan bu miktarın Suriye’ye insanı yardım yapan Güney Afrikalı kuruluşlara eşit şekilde verileceğini belirtti.
OperationSA isimli sivil toplum kuruluşunu üç arkadaşı ile bir hafta önce kurduklarını dile getiren Abramjee, "Güney Afrikalılara bu yardımlarından ve gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim." dedi.
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Güney Afrika'da ITV televizyon kanalının Suriye için yardım kampanyasında 1 milyon dolar bağış toplandı
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