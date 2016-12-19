Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hatay'da, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan ve DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Reyhanlı ilçesindeki Beşaslan Mahallesi mevkisindeki sınır hattından, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalıştığı tespit edilen C.A. (21) Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen şüphelinin, sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'nin bazı bölgelerine 27 Aralık Salı elektrik verilemeyecek
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Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan ve DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen kişi Hatay'da yakalandı
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