17:05, 24 Aralık 2016 Cumartesi

DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen kişi yakalandı





Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan ve DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen kişi Hatay'da yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hatay'da, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan ve DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Reyhanlı ilçesindeki Beşaslan Mahallesi mevkisindeki sınır hattından, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalıştığı tespit edilen C.A. (21) Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen şüphelinin, sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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