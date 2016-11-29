17:14, 24 Aralık 2016 Cumartesi

Halep'in batısındaki Etarib ilçesine saldırı



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Halep'in batısındaki Etarib ilçesinde yerleşim yerlerine yönelik saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'nin Halep ilinin batısındaki Etarib ilçesinde yerleşim yerlerine ''nüfuz edici'' bombayla düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğü bildirildi. Etarib'deki sivil savunma yetkililerinden Necip Ensari yaptığı açıklamada, ''Rus ordusuna ait bir savaş uçağı, Halep'in batısındaki muhaliflerin kontrolünde yer alan Etarib ilçesinde sivil yerleşim yerini nüfuz edici bombayla vurdu." dedi. Saldırıda 5'i aynı aileden 6 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirten Ensari, ''Saldırıda çok sayıda ev yıkıldı ve hasar gördü. Sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanlara ağır iş makineleri yardımıyla ulaşmaya çalışıyor.'' diye konuştu. Ensari, Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının da Halep'in Anadan bölgesinde yerleşim yerini hedef aldığını, saldırılarda hasar meydana geldiğini aktardı.

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