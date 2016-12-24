17:36, 24 Aralık 2016 Cumartesi

Lady Tuna'nın yakıt sızıntıları temizleniyor





Çeşme açıklarında karaya oturan geminin sebep olduğu yakıt sızıntısını temizleme çalışmaları devam ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İzmir'in Çeşme ilçesi açıkları ve Pırasa adası yakınında "Lady Tuna" adlı geminin kayalıklara çarparak karaya oturmasıyla denize sızan yakıt geniş bir alana yayıldı. Aralarında dalgıçların da bulunduğu 100 kişilik ekip denizde, belediye ekipleri ise kıyıda çalışmalarını sürdürüyor. Sahilden 3 mil uzaktaki Pırasa adası yakınında kayalıklara oturan Lady Tuna gemisinin gövdesinde oluşan yırtıktan sızan ve 50 tona yakın olduğu bildirilen yakıt, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Paşa Limanı, Şifne ve Ilıca sahilleri ile Yıldız Burnu sahiline kadar ulaşan yakıt, deniz yüzeyinde duruyor. Hava şartlarının düzelmesiyle firmanın görevlendirdiği uzman deniz temizlik şirketi, bölgede 20'si dalgıç 100 kişilik ekiple yoğun bir şekilde çalışıyor. Yetkililer, çalışmaların bir ay sürebileceğini kaydetti. OLAY NASIL VUKU BULDU Orkinos çiftliğindeki balıkları limana taşıdığı öğrenilen Panama bandıralı "Lady Tuna" gemisi, hafta başında Çeşme Ildırı mevkisinin 3 mil açığında seyir halindeyken, 3 balıkçı teknesine çarpmamak için manevra yapınca Pırasa adası yakınındaki kayalıklara oturmuş, gövdesinde oluşan yırtık nedeniyle denize yakıt sızmıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ulaşan ekip, bariyer koyarak gemide kalan yakıtın sızıntısını önlemişti. Hava şartlarındaki olumsuzluk nedeniyle gemiyi kurtarma ve çevre temizliği çalışmalarına başlanamamıştı.

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