Güncelleme: 17:42, 24 Aralık 2016 Cumartesi

Tunuslu uçak mühendisinin ölümünde MOSSAD parmağı belirsiz

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tunus İçişleri Bakanı Hadi Mecdub, Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari'nin öldürülmesinde İsrail gizli servisinin (MOSSAD) parmağı olduğuna ilişkin iddiaların henüz kesinleşmediğini açıkladı.

Zevvari suikastıyla ilgili parlamentoda yapılan oturumda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Mecdub, "Zevvari suikastında yabancı parmağı olduğu kesin ancak tek ihtimal MOSSAD değil." dedi.

Milletvekilleri tarafından istihbarat zafiyetinin olup olmadığı sorusuna Mecdub, ülkenin yurt dışı istihbarat teşkilatı olmadığını ve olayda yurt içindeki tüm işlemlerin Tunuslular tarafından yerine getirildiğini söyledi.

Mecdub, "Eski rejimde var olan istihbarat örgütü 2011’den sonra lağvedildi. Çünkü demokrasiyle yürüyen bir ülkede böyle bir istihbaratın olması mümkün değildi. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz eski rejimde nasıl bir istihbarat vardı. Toplumun içine girmiş yapısı vardı. (Devrik lider Zeynel Abidin) Bin Ali’nin istihbaratını isteyen kimseler var, bu 2016’da Tunus’ta olmaz." ifadelerini kullandı.

Operasyonu gerçekleştiren iki yabancıya ilişkin tüm bilgilerin elde edildiğini ancak soruşturmanın selameti için açıklanmasının doğru olmadığını belirten Mecdub, Safaks kentinde yapılan televizyon çekimlerinin İsrail kanalında naklen yayınlandığı bilgisini yalanlayarak, "Görüntüler naklen yayınlanmadı, ayrıca gazeteci ülkeye İsrail pasaportuyla değil Alman pasaportuyla giriş yaptı" şeklinde cevap verdi.

Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari, 15 Aralık'ta Safaks kentindeki evinin önünde yabancı olduğu kaydedilen silahlı kişiler tarafından öldürülmüştü.

Suikastın ardından olayda İsrail'in parmağı olduğu iddiaları toplumda infiali artırdı. Olayın ardından Safaks kentinde olay mahallinde yapılan televizyon çekimlerinin canlı olarak İsrail 10. kanalında yayınlandığının iddia edilmesi Tunusluların tepkisinin artmasına neden oldu.

Resmi makamların başlangıçtaki sessizliğinin ardından İçişleri Bakanının basın açıklaması, Başbakanın olaya ilişkin ifadeleri ve son olarak Tunus parlamentosunda Zevvari'nin öldürülmesiyle ilgili özel oturum düzenlenmesi, yönetimin olaya ilgisiz olmadığını ortaya koydu.