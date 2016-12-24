Tunus'ta İçişleri Bakanını protesto gösterisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Tunus'taki parlamento binası önünde toplanan bir grup, Tunus İçişleri Bakanı Hadi Mecdub'un "Kriz bölgelerinden ülkeye dönüş yapan teröristlerin sayısı 800'e ulaştı" yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.
Göstericiler, "ülkeyi DEAŞ'ten korumak hükümetin sorumluluğudur", "teröristlere kapıyı kapat" yazılı dövizler taşıyarak sloganlar attı.
Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber'i kabul etti
Tunus'ta ülkeye giriş yapan terörist sayısını açıklayan bakan meclis önünde protesto edildi
Tunuslu uçak mühendisi Zevvari'nin öldürülmesi ile ilgili açıklama yapan Tunus İçişleri Bakanı Mecdub, "Zevvari suikastında yabancı parmağı olduğu kesin ancak tek ihtimal MOSSAD değil" dedi
Halep'in batısındaki Etarib ilçesinde yerleşim yerlerine yönelik saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
Güney Afrika'da ITV televizyon kanalının Suriye için yardım kampanyasında 1 milyon dolar bağış toplandı
Filistinli bir kadın "bıçaklı saldırı girişiminde bulunacağı" iddiasıyla gözaltına alındı
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Milletvekili Serap Güler öncülüğünde düzenlenen etkinliğin tüm geliri savaş mağdurlarına bağışlandı.
Kudüs Alimler ve Davetçiler Heyeti, BMGK’da İsrail’in Yahudi yerleşim birimlerinin durdurulması kararının kabul edilmesini “Tarihi bir karar” olarak niteledi
Cenevreli Ressam Jean – Etienne Liotard’ın “Hollandalı Kız” isimli tablosu 5,2 milyon euroya Amsterdam’a dönüyor
İngiltere'nin AB'den çıkmasının ardından ülkede bulunan AB vatandaşlarının geleceğinin belirsizliği İngiltere'de STK ve iş dünyasını harekete geçirdi
UAEA, İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili alınan kararları kamuoyuyla paylaştı
Afganistan'ın Farah'ın Şemalgah bölgesindeki polis karakoluna saldırı düzenleyen Taliban 10 polisi öldürdü
Çin'i Rusya'ya karayoluyla bağlayacak 1,283 kilometrelik köprünün inşaatına başlandı. Köprünün 2019'da faaliyete açılması öngörülüyor
Tahran ve Tebriz şehirlerinde hava kirliliği sebebiyle ilkokullar tatil edildi
"Makedonya'da Türkçe Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" Üsküp'te başladı
Suriye'de Beşar Esad rejimine ait birliklerin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yönelik saldırısı geri püskürtüldü