17:47, 24 Aralık 2016 Cumartesi

Tunus'ta İçişleri Bakanını protesto gösterisi





Tunus'ta ülkeye giriş yapan terörist sayısını açıklayan bakan meclis önünde protesto edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Tunus'taki parlamento binası önünde toplanan bir grup, Tunus İçişleri Bakanı Hadi Mecdub'un "Kriz bölgelerinden ülkeye dönüş yapan teröristlerin sayısı 800'e ulaştı" yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Göstericiler, "ülkeyi DEAŞ'ten korumak hükümetin sorumluluğudur", "teröristlere kapıyı kapat" yazılı dövizler taşıyarak sloganlar attı.

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