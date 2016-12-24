17:58, 24 Aralık 2016 Cumartesi

Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı ile görüştü





Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber'i kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber'i kabul etti. Haliç Kongre Merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

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