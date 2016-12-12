İçişleri Bakanı: Suikast ile ilgili önemli bilgilere ulaştık

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Bakan Soylu Siirt Valiliği girişinde şeref defterini imzaladıktan sonra basın açıklaması yaptı. Andrey Karlov suikasti ile ilgili konuşan bakan Bakan Soylu, "Rusya büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik olarak gerçekleştirilmiş olan alçak saldırıya kadar, 7 Haziran seçimlerine kadar süre gelen ve aslında tek bir çizgiyi takip eden aynı yönetmen tarafından sahnelenen bir tiyatronun son perdelerini olduğunu söylemek istiyorum. PKK, FETÖ ve DEAŞ ise sadece bu tiyatronun sahnedeki aktörleridir.” ifadelerini kullandı.
ÖNEMLİ BİLGİLERE ULAŞTIK
Bakan Soylu, çok önemli delilere ulaştıklarını belirterek, "Elim terörist eylem sonucu ülkemizin emanetinde olan Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov ile ilgili sizin vasıtanızla kamuoyuna paylaşmak isterim. Andrey Karlov'un bir terör eylemi neticesinde katledilmesi olayının soruşturmasının devam ettiğini ve çok ayrıntılı, çok önemli bilgilere ulaştığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Soruşturma çok yönlü devam ediyor. Rusya Federasyonu'n gönderdiği görevlilerle birlikte emniyet mensubumuz, savcımız gerekli çalışmaları tüm titizlikle ortaya koyuyor. Şunun altını çizmek isterim ki sorumlu bir işbirliği gerçekleştiriliyor. Gelinen nokta ile ilgili çok ayrıntılı bir değerlendirme yapmam gerek soruşturmanın selameti açısından, gerek soruşturmanın ulaşacağı nokta açısından çok faydalı olmadığını belirtmek isterim; ancak hem ülke için hem ülke dışı tüm bağlantılara ulaşılmaya çalıştığını kamuoyu ile paylaşmak isterim" dedi.
"FETÖ BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ"
Öldürülen teröristin FETÖ bağlantısının çok net ortaya çıktığını aktaran Bakan Soylu, şunları söyledi:
"Bir nokta çok net, teröristin FETÖ ile ilişkisi açık olarak görülüyor. Ve teröristin çocukluğu anından itibaren görev alanı dahil olmak üzere nasıl bir hayat çizgisi ortaya koyduğu çok net ve açıktır. Son bir buçuk yıldaki farklı bağlantılar oluşturma hedefi ve bir takım saptırma hedefi yapılan soruşturmada açık bir şekilde belirlenmektedir. Hedef saptırma konusunda ortaya koymaya çalıştıklarının aslında ne kadar da eğreti durduğu çok nettir. Bu konuda bir şey daha belirtmek isterim; şahsi yetkinlikten ziyade teröristin bir akıl kurgusu sonucu orada olduğu da çok nettir. Bizim görevimiz tüm bu olayları açığa çıkarabilmek, başta Rusya Federasyonu'na, dostumuz olan Rus halkına sorumluluğumuzu yerine getirmektir. Soruşturmanın ilerleyen sefahatinde emniyet ve yargı bu konuyu detayı ile olgunluğa eriştiğinde sizinle paylaşacaktır".
Bakan Soylu'nun basın açıklamasında Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güner, VanJandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, AK Parti Genel Başkan Yardım Yasin Aktay hazır bulundu.
Bir günlük çalışma ziyareti için Siirt'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastla ile ilgili olarak, "Çok önemli bilgilere ulaştık" dedi.
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İçişleri Bakanı Soylu, "Biz PKK'yı, DEAŞ'ı, FETÖ'yü birbirinden ayırt ediyor, değiliz. Hepsi aynı. Hepsi birliğimizi ve beraberliğimizi, gücümüzü azaltmak için kurgulanmış sistemlerdir." dedi
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