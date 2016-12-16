Güncelleme: 19:15, 24 Aralık 2016 Cumartesi

Anayasa maddeleri 'görüşme' aşamasında





TBMM Anayasa Komisyonu'nda ​anayasa değişikliği teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçilmesi kabul edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi TBMM Anayasa Komisyonu'nda anayasa değişikliği teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçilmesi kabul edildi. AK Parti milletvekillerinin, geneli üzerindeki görüşmelerde yeterlilik önergesi vermesi üzerine teklifin maddelerine geçilmesi oylanarak kabul edildi. CHP milletvekilleri itirazlarını sürdürüyor.

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