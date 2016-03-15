19:26, 24 Aralık 2016 Cumartesi

2017 Bütçesi yürürlüğe girdi





2017 Bütçesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkiye'nin 2017 yılı bütçesinde 645,1 milyar lira gider, 598,3 milyar lira gelir öngörüldü. "2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, bütçede 645,1 milyar lira gider, 598,3 milyar lira gelir öngörüldü. Resmi Gazete'nin diğer mükerrer sayısında da 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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