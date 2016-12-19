Rus heyet suikast soruşturmasını sürdürdü

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin süreci Türk yetkililerle yürütmek üzere Rusya'dan gelen heyet, Ankara Emniyet Müdürlüğünde gün boyu soruşturma ve inceleme çalışmalarına katıldı.
Rus heyet, sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde Türk yetkililerle toplantı yaptı. Daha sonra Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne geçen heyet, FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen zanlının HTS kayıtları, sosyal medya hesaplarındaki görüştüğü kişiler ve mesajları ile ilgili çalışmalar hakkında Türk yetkililerden bilgi aldı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin süreci Türk yetkililerle yürütmek üzere Rusya'dan gelen heyet, Ankara Emniyet Müdürlüğünde bugün de çalışmalara katıldı
Bir günlük çalışma ziyareti için Siirt'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastla ile ilgili olarak, "Çok önemli bilgilere ulaştık" dedi.
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