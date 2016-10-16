Güncelleme: 19:46, 24 Aralık 2016 Cumartesi

KPSS DHBT sonuçları açıklandı





ÖSYM, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonuçlarını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık'da uygulanan KPSS DHBT-2016 değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

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