Güncelleme: 19:56, 24 Aralık 2016 Cumartesi

Kastamonu'da 77 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 77 köy yolu ulaşıma kapandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 77 köy yolu ulaşıma kapandı. AA muhabirinin Kastamonu İl Özel İdaresi'nden aldığı bilgiye göre, dün akşam etkili olan kar yağışı, özellikle şehrin yüksek rakımlı ilçelerinde ulaşımda aksamalara yol açtı. Araç ilçesinde 15, Bozkurt'ta 15, Cide'de 30, Doğanyurt'ta 10, İnebolu'da 7 olmak üzere 77 köyle ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ve il özel idare ekiplerinin kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

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