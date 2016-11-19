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Güncelleme: 21:00, 24 Aralık 2016 Cumartesi

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da

Çavuşoğlu, Andrey Karlov'a yönelik terör saldırısını kısa süre içinde her yönüyle aydınlığa çıkartıp, hesabını soracaklarını bildirdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik terör saldırısını kısa süre içinde her yönüyle aydınlığa çıkartıp, hesabını soracaklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, EXPO 2016 Antalya'daki kongre merkezinde Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenen "Antalya Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması 2015" töreninde, ödül alan Antalyalı gazetecileri kutladığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, tören öncesinde ödül alan fotoğrafları incelediğini ve bütün fotoğrafların birbirinden anlamlı olduğunu dile getirdi.

AGC'nin gazeteciliği dışında Antalya'nın her alanında yer aldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, o nedenle kamu yararına kurum olmayı hak ettiğini ifade etti. AGC'nin Antalya'nın tanıtımı için büyük çaba gösterdiğini anlatan Çavuşoğlu, Antalyalı gazetecilerin EXPO 2016 Antalya'ya en fazla destek veren meslek gruplarından olduğunu kaydetti.

Antalya'da gerçekleştirilen EXPO'nun katılımcı sayısı bakımından Japonya'dan sonra dünyada ikinci EXPO olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Antalyalı gazetecilerin bu başarıda emeğinin önemine işaret etti. Çavuşoğlu, Antalyalı gazetecilerin kentte gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, G20 Liderler Zirvesi ve milli maçlara sahip çıktığını söyledi.

Rusya ile ilişkilerin bozulduğu dönemde AGC'nin Rusya'daki gazeteciler cemiyetleri ile temasa geçilmesinde önemli çabaları olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Rusya ile ilişkiler düzelirken tüm çabaların arkasında Antalya vardı. Bu süreçte Antalya'daki belediye başkanları, sivil toplum örgütleri, çiftçileri, turizmcileri ve gazetecileriyle büyük desteğini gördük" dedi.

"Rusya ile ilişkilerimizi tekrar bozmak istediler" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, terör saldırısı, suikast sonucunda hayatını kaybetti. Kendisini ülkemizden en iyi şekilde uğurladık ve Moskova'da da en iyi şekilde karşıladık. Putin'in söylediği gibi olayın arkasında ne var biliyoruz. Kısa süre içinde her yönüyle aydınlığa çıkartıp hesabını da soracağız. Sayın Putin'in de Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bu olay ilişkilerimizi bozamayacak. Bu süreçte Rusya ile yakın iş birliğimizin faydasını Doğu Halep'te 45 bin kişinin tüm zorluklara rağmen tahliye edilmesinde gördük. Önemli bir iş başardık. Anlaşamadığımız noktalar oldu. Farklı düşündüğümüz yerler de oldu. ABD ile de var, diğer ülkelerde de var. Herkesle aynı düşünmek zorunda değiliz. Bizim kendi çıkarlarımız ve yanlış gördüğümüz şeyler var. Bunu da konuşuruz, söyleriz. Rusya ile olan bu iş birliğimizi tüm Suriye'ye yayıp ateşkesin tamamen sağlanması, müzakerelerle siyasi dönüşümün sağlanmasını istiyoruz. Oradaki sorunlar bizi de etkiliyor."

15 Temmuz darbe gecesi ve sonrasında Türk medyasının ülkenin geleceği için önemli rol üstlendiğinin altını çizen Çavuşoğlu, Antalya'daki gazetecilerin tüm Türkiye'deki meslektaşları gibi darbe girişimi gecesi ve sonrasında dayanışmanın en güzel örneğini sergilediğini ifade etti.

Gazetecilerin bazen kendilerini eleştirdiğini bazen de övdüğünü anlatan Çavuşoğlu, "Gazetecilerle her zaman ölçülü bir dostluğumuz oldu. İnternet gazeteciliğiyle ilgili düzenleme getirilmesi isteniyor. Hiçbir özgürlük sınırsız değildir. Sınırsız olduğu yerde en çok rahatsız olan da gazeteci arkadaşlarımız oluyor. Avrupa Konseyi'nin internet gazeteciliğinde çerçeveyi çizen tavsiye kararı var. Özgürlük ve mahremiyetin korunması çerçevesinde bir düzene sokulması lazım. Herkesin de gelişi güzel yapmaması gerekiyor." diye konuştu.

Ocak ayında Kıbrıs'ta 5'li müzakereler yapılacağını da ifade eden Çavuşoğlu, "5'li konferansın tarihi belli oldu. Türkiye ve KKTC olarak adil, kalıcı, iki kesimliğe dayanan her iki tarafın da haklarını koruyan bir çözüm yaparız. İnşallah Rum tarafı ve Yunanistan da aynı samimiyeti gösterir ve konferanstan olumlu bir sonuç çıkar." dedi.

 

 

 

 

 

 



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