Güncelleme: 20:12, 24 Aralık 2016 Cumartesi

Bursa'da 2 bin polisle huzur operasyonu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Narkotik ekipleri 2 bin kişiyle şehrin bir çok yerinde asayiş ve narkotik uygulaması yaptı.

Özellikle uyuşturucu ticaretinin çok olduğu Yıldırım İlçesindeki Beyazıt Mahallesi Kartal Sokak ve Anadolu Mahallesi Sabah Sokak ile Osmangazi ilçesindeki Çukurca mahallelerinde didik didik arandı.

Çukurca Mahallesinde 3 kişinin içinde bulunduğu bir otomnobil polis tarafından durduruldu. 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobildeki 2 kişinin üzerinde yapılan aramada ise sahte para ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Zanlıların araçta uyuşturucu partisi yaptığı öğrenildi.