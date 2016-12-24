Irak ve Sudan, İsrail işgali kararından memnun

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, Irak ve Sudan yönetimlerince de memnuniyetle karşılandı.
Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “Allavi, Filistin meselesinde ve Filistin halkının 1967 sınırları üzerinde bağımsız devletini kurması konusunda aydınlatıcı bir nokta temsil eden uluslararası toplumunun bu cesur tutumundan dolayı sevinç ve takdirini belirtir.” ifadeleri yer aldı.
Kararın, barış konusunda tutumunu gözden geçirmesi için İsrail'e bir fırsat olduğu belirtilen açıklamada, konseyin daimi üyelerinden bölgedeki gerginliği sonlandıracak çözümleri başlatmalarının umulduğu aktarıldı.
Irak Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Misal el-Lusi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin ile İsrail arasında direkt müzakereler yapılmadığı sürece kararın anlaşmazlığı gidermeyeceğine işaret ederek Irak’ın taraflar arasında barışa götürecek müzakerelerin yapılmasını ümit ettiğini söyledi.
Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da, “Sudan, uluslararası toplumunun, adil olan Filistin meselesini anlaması konusunda tarihi dönüşüm niteliğindeki kararını tam ve güçlü biçimde teyit eder.” ifadeleri kullanıldı.
Kararın bölgede adil ve kalıcı barışın kurulmasının temelini oluşturmasının beklendiği bildirilen açıklamada, İsrail’e de daha fazla baskı uygulanması için bir adım teşkil etmesinin umulduğuna dikkat çekildi.
Sudan Alimler Konseyi Başkanı Muhammed Osman Salih ise “çok iyi ve doğru yolda atılan bir adım” olarak nitelendirdiği kararın yeterli olmadığını dile getirerek BMGK’den daha önce inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerinin de yıkılması konusunda karar çıkartmasını istedi.
İslami Vasat Partisi Genel Başkanı Yusuf el-Kude, ABD'nin ret oyu kullanabilirken çekimser kalmasını yeni bir tutum olarak değerlendirerek BM’yi 7. fasıl çerçevesinde Yahudi yerleşim birimlerini yıkmak için girişimde bulunmaya çağırdı.
BMGK'nın İsrail işgali kararı, Irak ve Sudan yönetimlerince de memnuniyetle karşılandı
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