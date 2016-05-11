Milli Park alanında kaçak kazı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Jandarma ekiplerinin, gelen bir ihbar üzerine yaptığı kontroller sonucu Nemrut Dağı Milli Park alanı içinde kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.
Geçtiğimiz günlerde Nemrut Dağı Milli Park alanı içerisinde bulunan Arsemia ören yerinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri olay yerine geldiklerinde ihbarın doğru olduğunu gördü. Arsemia heykelinin bulunduğu bölgenin üst kısmında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kazılan yerin höyük olduğu ifade ediliyor.
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Nemrut Dağı Milli Park alanı içerisinde bulunan Arsemia ören yerinde kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.
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