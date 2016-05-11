Güncelleme: 20:36, 24 Aralık 2016 Cumartesi

Milli Park alanında kaçak kazı





Nemrut Dağı Milli Park alanı içerisinde bulunan Arsemia ören yerinde kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Jandarma ekiplerinin, gelen bir ihbar üzerine yaptığı kontroller sonucu Nemrut Dağı Milli Park alanı içinde kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde Nemrut Dağı Milli Park alanı içerisinde bulunan Arsemia ören yerinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri olay yerine geldiklerinde ihbarın doğru olduğunu gördü. Arsemia heykelinin bulunduğu bölgenin üst kısmında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kazılan yerin höyük olduğu ifade ediliyor.

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